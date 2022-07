Die ersten Schritte sind gemacht, weitere sollen folgen: Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen bessert beim neuen Bezahlsystem mit Kennzeichenerkennung auf den großen Parkplätzen nach, da es Verwirrung und viele Beschwerden von Besuchern gab und noch gibt. Über erste Nachbesserungen und das, was bald noch kommt, informierte Bürgermeister Matthias Weckbach in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Es habe Termine vor Ort mit den beteiligten Firmen Swarco und Hectronic gegeben, erläuterte er. „Alle Maßnahmen, die Peter Park betreffen, sind umgesetzt und laufen.“ Peter Park ist eine der beauftragten Firmen Anderes scheitere unter anderem noch an Materialmangel für die Schilder.

Parkleitsystem geht bald in Betrieb

Eine Fertigstellung der Beschilderung für das neue Parkleitsystem sei auf Ende Juli zugesagt worden. Anschließend solle es in den drei Wochen bis zum 17. August in einen Live-Betrieb gehen, um zu schauen, ob alles funktioniert und nachjustiert werden kann, so Weckbach.

Zu den Automaten sagte er, es sei bereits an den Automaten Verschiedenes angepasst worden, zum Beispiel, dass der Bezahlvorgang nicht mehr abgebrochen werde, wenn jemand nicht passend mit Kleingeld zahlen könne. Den Autofahrern werde auf dem Display nun die Frage gestellt, ob sie mit einer Überzahlung einverstanden sind. „Das lässt sich nicht anders machen“, so Weckbach.

Voller Parkplatz beim Strandbad Bodman | Bild: Löffler, Ramona

Zweiter Automat beim Strandbad Bodman

Da es Kritik über Warteschlangen am einzigen Automaten am Strandbad Bodman gegeben hatte, soll der vorhandene, der von der Firma Hectronic stammt, durch ein Gerät von der Firma Peter Park ersetzt und zudem ein zweiter aufgestellt werden.

Peter Park habe glücklicherweise entsprechende Automaten vorrätig, so Weckbach, der auch eine Überarbeitung der Schilder gemeinsam mit Peter Park ankündigte. Die Automaten würden zwar kostenlos ausgetauscht, aber der Gemeinde entstünden durch den Umbau Kosten in Höhe von 4800 Euro.

Weckbach kündigte an, es sei angedacht, nochmal im Rat über die Anzahl der Parkautomaten zu sprechen. Einer sei auf manchen Parkplätzen tatsächlich zu wenig. Die Gemeinde wolle überall dort nacharbeiten, wo es möglich sei. Gleichzeitig betonte er, in manchen Ländern seien solche Bezahlsysteme mit Bezahlen am Ende der Parkzeit normal und für die Touristen nicht ungewöhnlich.

Ab dem 1. Juni gilt die neue Parkraumbewirtschaftung: Auf dem Strandbadparkplatz Bodman (Bild) und vier weiteren Parkplätzen werden die Kennzeichen gescannt. | Bild: Löffler, Ramona

Tagesticket könnte Entspannung bringen

Zu den Parkautomaten erklärte er weiter, es werde momentan die Option zum Vorwählen eines Tages- oder Vier-Stunden-Tickets geprüft, das bereits am Anfang des Parkens und nicht am Ende bezahlt werde, um Wartezeiten an den Automaten zu entzerren. Die Geräte von Peter Park könnten solche Tickets grundsätzlich ausgeben, die von Hectronic dagegen nicht. „Das würde uns einiges an Entspannung bringen“, sagte Weckbach. Es müsste dann nur die Satzung mit einer Änderung angepasst werden.