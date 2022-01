Nach ersten Ermittlungen sei der Anhänger bei der Fahrt durch eine Rechtskurve am nördlichen Ortsrand von Zizenhausen Richtung Hoppetenzell auf die linke Seite und die Gegenspur umgestürzt, so die Polizei am späten Abend in einer Mitteilung. Hierbei sei ein mit zwei Personen besetztes Auto beschädigt sowie ein angrenzendes Firmengebäude leicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Zum Unfallhergang schreibt die Polizei weiter, der Lastwagen sei vermutlich im Verlauf einer S-Kurve mit den Rädern des Anhängers auf den Randstein geraten, was schließlich zum Kippen des Anhängers geführt habe. Es sei niemand zu Schaden gekommen, doch eine Personen sei vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht worden.

„Neben anderen Stoffen hatte der Lastwagen auch Litium-Ionen Batterien und zwei Behälter mit flüssigen Gefahrstoffen geladen“, teilt die Polizei mit. „Einer der Behälter mit einem flüssigen und ätzenden Gefahrstoff wurde beschädigt.“

Ein Gefahrgut-Experte ist vor Ort

Die Feuerwehr habe den Unfallbereich weiträumig abgesperrt und führe fortlaufend Messungen durch. Für die Bevölkerung und nahegelegene Anwohner bestehe laut Mitteilung der Feuerwehr keine Gefahr, so die Polizei weiter. Auch ein Gefahrgut-Experte sei an der Unfallstelle vor Ort, ebenso seien die Straßenmeisterei und ein spezieller Abschleppdienst im Einsatz. Zur genauen Schadenshöhe lägen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Für die Bergung des Lastwagens und der Ladung des Anhängers sei die Bundesstraße 313 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt worden. Der Verkehr werde durch entsprechende Absperrungen weiträumig umgeleitet.

Mit Stand am Montag um 22 Uhr gab die Polizei an, dass die Maßnahmen zur Bergung noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen werden.