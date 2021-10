Es ist ein besonderer Gast, den die Stadtmusik im Rahmen ihres diesjährigen Oktoberkonzerts am 31. Oktober nach Stockach eingeladen hat: Den Startrompeter Thomas Gansch aus Niederösterreich. Er wurde 1975 in St. Pölten geboren und wuchs in Melk an der Donau auf, wo er bei seinem Vater Johann Trompete spielen lernte. Der Vater war Blasmusik-Kapellmeister und Komponist, der 23 Jahre ältere Bruder Hans bis 2014 Professor für Trompete am Salzburger Mozarteum.

Studium an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst

Als 15-Jähriger zog Thomas Gansch nach Wien und studierte an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Trompete. Bereits 1992 gründete er mit Studienkollegen das Blasmusik-Ensemble Mnozil Brass. Nach sechs Jahren Klassik beendete er das Studium und wandte sich dem Jazz zu. 1999 wurde Gansch in das legendäre Vienna Art Orchestra (VAO) aufgenommen, wo er bis 2006 spielte. Diese Zeit bezeichnet er noch heute als seine wahre Studienzeit.

Mit Mitgliedern des VAO gründete er seine Band Gansch & Roses, für die er selbst Kompositionen und Arrangements schuf. 2001 und 2002 standen sie als Band des Wiener Jazzlokals Porgy & Bess auf der Bühne. Ab 2013 gastierte Gansch in der Vorweihnachtszeit mit Spitzenmusikern seiner Wahl eine Woche im Wiener Jazzland.

Gansch wirkt in verschiedenen Jazz- und Blasmusik-Gruppen mit und tritt als Sänger von Wienerliedern und Schlagern auf. Mit dem Tubisten Albert Wieder und dem Posaunisten wurde er als Trio Wieder, Gansch & Paul im Rahmen der Amadeus-Verleihung 2020 in der Kategorie Jazz/World/Blues nominiert.

Konzert musste von 2020 auf 2021 verlegt werden

Thomas Gansch ist nicht nur einer der vielseitigsten Trompeter seiner Generation, sondern ein Entertainer durch und durch, der zwar immer den Schalk im Nacken trägt, dabei jedoch niemals die Musik aus den Augen verliert.

Dass der Österreicher in Stockach auftritt, ist Helmut Hubov zu verdanken. Der künstlerische Leiter und Dirigent der Stadtmusik Stockach hatte den Kontakt zur Konzertagentur in Wien hergestellt. Der erste Vorsitzende der Stadtmusik, Manfred Wittig, berichtet: „Die Zusammenarbeit mit der Agentur war vorbildlich. Das ursprünglich bereits 2020 fest terminierte Konzert mit Thomas Gansch konnte ohne vertragliche Veränderungen problemlos nach 2021 verlegt werden.“ Wittig betont: „Wir freuen uns alle auf einen guten Besuch und ein tolles Konzert mit Startrompeter Thomas Gansch in der Stockacher Jahnhalle.“