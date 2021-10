Wenn man Claudia und Christoph Pohl aus Wahlwies Anfang des Jahres erzählt hätte, dass einige ihrer Accessoires auf der Fashion Week in Paris der Modewelt präsentiert würden, hätten sie wohl nur gelacht.

Die Fashion Week Eine Modewoche, so das deutsche Wort für den geläufigen Ausdruck Fashion Week, gibt es inzwischen in vielen Städten rund um den Globus. Die Pariser Fashion Week ist neben New York, Mailand, London und Berlin eine der größten Veranstaltungen. Die jüngste Fashion Week in Paris ging vom 27. September bis zum 5. Oktober. Täglich fanden von vormittags bis abends Modeschauen statt. Obwohl der Herbst da gerade erst in den Startlöchern steckte, gab es dort einen Ausblick auf die Frühjahrs- und Sommermode des kommenden Jahres. (wig)

Doch das Unglaubliche geschah wirklich: Models trugen einige Teile ihres Labels Benno von Stein bei der Show von Vivienne Westwood. Die inzwischen 80-jährige Engländerin gilt als eine der wichtigsten Modeschöpferinnen unserer Zeit. Die Designer erzählen die kuriose Geschichte.

Vor einigen Wochen sei ein Anruf aus London gekommen, sagt Claudia Pohl. Ein Mann habe auf deutsch gefragt, ob sie auch nach London verkaufen. „Ich dachte, es handele sich um eine Privatperson“, so Pohl. Sie habe erst zurückhaltend reagiert und die Brexit-Bedingungen klären wollen. Dann gingen Fotos und Preise an den potentiellen Kunden, der bald darauf anrief und bestellen wollte.

Der Lederkragen mit Leine, den dieses Model bei der Show von Vivienne Westwood trägt, stammt aus Wahlwies. | Bild: Manuel Lastiri

Claudia Pohl erzählt: „Er hat mir diktiert, was er interessant fände und dann gefragt, ob ich meine, dass diese Sachen einem Model passen würden.“ Sie sei immer noch skeptisch gewesen und habe nachgehakt, wofür er die Teile denn brauche. Der Mann habe sich vor einer konkreten Antwort gedrückt, Stunden später aber wieder angerufen. Er arbeite für Vivienne Westwood und suche Accessoires für die Fashion Show in Paris. Ob sie ein Musterpaket nach London schicken wollten?

Persönliche Einladung zur Show

Christoph Pohl glaubte zu dem Zeitpunkt noch immer, jemand erlaube sich einen Scherz mit ihnen. Und es wurde noch verrückter. Der Designer erinnert sich: „Plötzlich hieß es, der Mann schicke jemand vorbei, der die Sachen nach London bringt. Die Stylistin wohne in der Nähe von Stockach und komme zu uns.“ Auch das erschien ihm eher als Witz. Die Stylistin von Vivienne Westwood sollte hier um die Ecke wohnen?

Am Ende kam jemand, der mit Mode eher nichts zu tun hat, nämlich ein Arzt aus Überlingen. Wie sich herausstellte, ist die Stylistin die Frau seines Freundes und arbeitet tatsächlich wochenweise in London. Kurzum: Die Teile gelangten nach England, ein zweites Paket ging direkt nach Paris. Dann folgte eine persönliche Einladung zur Show.

Großer Andrang in Paris

Weil ihr Mann seine geplanten Termine nicht verschieben konnte, reiste Claudia Pohl alleine nach Paris. Sie war gespannt, was sie dort erwarten würde und stellte bald fest: „Jeder Designer hat seine eigene Location über die ganze Stadt verteilt. Die Show von Vivienne Westwood fand in einem alten Parkhaus statt. „Um zwölf Uhr bin ich mit der Metro hingefahren. Die umliegenden Straßen waren schon voller Menschen. Alle wollten einen Blick erhaschen, etwas vom Glamour abkriegen.“ Journalisten, Modestudenten und Pressevertreter, die keinen Zutritt zur Veranstaltung erhalten hatten, harrten draußen aus.

Diese flauschigen Manschetten, entworfen von Christoph Pohl, waren ebenfalls bei der Fashion Week Paris zu sehen. | Bild: Manuel Lastiri

„Ich habe dort die schrillsten Outfits gesehen, mehr als nachher drinnen. Auch einige Drag Queens waren da – wunderschöne Männer, die sich in Frauen verwandelt hatten. Vieles war irre bunt“, berichtet sie. Wohl einige hundert Menschen sahen die rund zwölf Minuten lange Show, schätzt Pohl, die einen Stehplatz ergattert hatte. „Jedes Model kam einzeln raus und nach kurzer Zeit sah ich unsere Teile“, erzählt sie stolz. Sieben Outfits seien mit ihren Accessoires wie Lederkragen mit Strass-Ketten, Manschetten und Armstulpen vervollständigt worden.

Qualität und Nachhaltigkeit

Die Wahlwieser Designer bieten bei ihrer speziellen Clubwear, den Couture-Exemplaren sowie den individuell für ihre Kunden angefertigten Modellen kreative Bekleidung aus Kunst- und Echtleder. Alle drei bis vier Monate entstehen neue Sondereditionen in limitierter Auflage. Doch so schräg manchem diese Bekleidung vorkommen mag: Die Pohls achten auf verlässliche Qualität und Nachhaltigkeit.

Sie betonen: „Uns ist ein ressourcenschonender Einsatz aller verwendeten Materialien und Verpackungen wichtig. Unsere Produkte sind langlebig konzipiert und lassen sich immer wieder neu kombinieren.“ Damit passen sie hervorragend zu Vivienne Westwoods Idee, die mit ihrem 25 Jahre jüngeren Ehemann Andreas Kronthaler ebenfalls sehr nachhaltig unterwegs ist.

Christoph Pohl, der auch gelernter Herrenschneider ist, erläutert: „Kronthaler verwendet das, was er hat. Er hat schon immer etwas aus seinen Stoffbeständen gemacht, also Stoffe, die noch heil waren, weiterverwendet, weil Stoff so wertvoll war. Er steht sozusagen für Haute Couture Punk.“ Die Hauptmessage von Westwood und Kronthaler sei, die Wertschätzung für Kleidung wieder in den Fokus zu rücken. „Und da passen wir gut rein. Unsere Botschaft ist Lebensfreude und die packen wir in Bekleidung“, erklärt der Designer.

Er ist gespannt, wie es nun weitergeht. Bald ist ein Foto-Shooting geplant, bei dem die kompletten Outfits der Show noch einmal perfekt in Szene gesetzt werden. Und wer weiß: Vielleicht wird man Modelle des kleinen Labels aus Wahlwies bald auch bei anderen Modeschauen erleben.