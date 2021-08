Ganz unüblich rockige Klänge schallten aus der Halle des Obsthof Renner, aus dem sonst eher Jazzsounds fluten: Es spielte dort das Yasi Hofer Trio, Fusionrockmusik, in Fachkreisen auch also Gourmet-Rock bezeichnet.

Eigentlich hatte das Konzert mit Yasi Hofer ein Gartenkonzert werden sollen. Es sollte im Garten des Orsinger Töpfereikünstlers Jürgen Mayer stattfinden. Dann jedoch kam der Regen, überflutete den Garten und machte ein Konzert dort unmöglich.

Eine Alternative musste her

Was tun, dachte Mayer. Er bietet den Rockern von Yasi Hofer seit 2015 und nun bereits zum zehnten Mal eine Konzertplattform. Und wollte es auch dieses Jahr tun. Der rettende Einfall kam von seinem Sohn Philipp.

Der arbeitet mit Wolfram Renners Sohn Maximilian zusammen. Und gemeinsam mit diesem konnte er den Umzug des Konzerts vom Garten in Orsingen in die Obsthalle in Wahlwies ganz unbürokratisch und spontan möglich machen. „Das war für uns nicht so schwierig zu organisieren“, sagt Wolfram Renner zur Spontanplanung. Und weiter: „Bald ist hier eh ein Jazzkonzert und man musste fast gar nichts groß umräumen.“

Musik füllt Halle mit Klängen

Die Obsthalle bot dann ein kultiges Flair für die Musik, die den etwa 45 Gästen dargeboten wurde. Als musikalischer Aperitif konnte Nicole Scholz aus Steißlingen mit ihrem Gesang begeistern. Dann ebneten Steffen Knauss am Bass und Christoph Scherer am Schlagzeug, der erst 28-jährigen Yasi Hofer das Fundament für ihre Gitarrenzauberei.

Yasi Hofer Sang und spielte dazu Gitarre | Bild: Constanze Wyneken

Die Zuhörer staunten. So auch Maria Lindemann, eine Reisende aus Hamburg, die eher zufällig zum Konzert eingeladen worden war. Sie sagt: „Ich habe selten jemanden gesehen, der mit so vielen Fingern auf einer Gitarre spielt. Ich genieße das Konzert hier sehr und fühle mich extrem gut unterhalten“ – und dies, obwohl das sonst überhaupt nicht ihre Art von Musik sei.

Selbst Yasi Hofer war begeistert von der Obsthalle, die sie als frisch aber auch sehr cool empfand. Sie versprach, dass dies sicherlich nicht die letzte Konzerteinladung Jürgen Mayers war, der sie gerne folgen werde.