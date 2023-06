Eine verletzte Person und mehr als 40.000 Euro Schaden sind laut einer Mitteilung der Polizei die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr auf der Bundesstraße 313 an der Autobahn-Anschlussstelle Stockach West ereignet hat. Ein 43-Jähriger sei mit einem VW Multivan T5 auf der B 313 von Espasingen in Richtung Stockach gefahren und habe auf die A98 Richtung Singen auffahren wollen. Dabei sei es zur Kollision mit einem Ford Transit aus Richtung Stockach gekommen. Infolge der Kollision habe der VW Bus noch einen Lastwagen touchiert, der an der Anschlussstelle verkehrsbedingt gewartet habe.

Bei dem Unfall habe sich der Fahrer des Transits nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zugezogen und sei mit einem Rettungswagen in das Stockacher Krankenhaus gebracht worden. Abschleppdienste kümmerten sich um die erheblich beschädigten Fahrzeuge, so die Polizei. Der Lastwagen sei bedingt fahrbereit geblieben.