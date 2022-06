Für die Bewohner eines Wohnhauses in der Bergstraße in Espasingen begann der Sonntag mit einem großen Schrecken: Wie das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz in einer Pressemitteilung schreibt, war um 5.10 Uhr ein Holzverschlag, der an das Haus angebaut war, in Brand geraten.

Die Flammen hätten sich schnell ausgebreitet und auch das Wohnhaus und eine angrenzende Scheune beschädigt. Nur durch das beherzte und schnelle Eingreifen der Feuerwehr habe ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert und der Brand schnell gelöscht werden können. Laut der Feuerwehr Stockach habe ein Übergreifen des Brandes auf das Wohngebäude verhindert werden können. Im Einsatzbericht der Polizei war zuvor noch berichtet worden, das Feuer hätte auf das Dach des Wohnhauses übergegriffen.

Vor Ort seien 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr-Abteilungen Espasingen, Wahlwies und Kernstadt mit 8 Fahrzeugen gewesen. Neben der Polizei sei auch der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Einsatz gewesen.

Durch das Feuer ist laut der Polizei am Wohnhaus, am Holzverschlag und an der Scheune ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstanden. Die Brandursache sei noch unklar. Beamte des Polizeireviers Stockach hätten vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Rahmen erster Löschmaßnahmen sei ein 59-jähriger Hausbewohner leicht verletzt worden.