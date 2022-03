Stockach-Winterspüren vor 3 Stunden

Der Musikverein Winterspüren tritt erstmals gemeinsam mit dem Konstanzer Frauenchor Zoffvoices auf

Das Konzert findet am 2. April in der Lichtberghalle in Winterspüren statt und wird durch das Impulsprogramm „Kunst trotz Abstand“ gefördert.