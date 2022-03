von SK

Das Bürgerhaus Adler Post wird zum Konzertsaal für ein Orchester: Das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim und die Hornistin Haeree Yoo spielen im Rahmen der Reihe Stockacher Meisterkonzerte, am Freitag, 18. März.

Zusätzlich zur Orchesterbesetzung gibt es eine weitere Besonderheit: Es ist ein Jubiläumskonzert. Damit begehen die Veranstalter das 30-jährige Bestehen der Stockacher Meisterkonzerte, die als Klassik-Reihe mit arrivierten Musikern und großem Publikumsinteresse in der regionalen Musikszene eine wichtige Rolle spielt.

Verspätetes Feiern

Eigentlich wurden die Meisterkonzerte schon im vergangenen Jahr 30 Jahre alt. Aber die Pandemie warf die Planungen auch bei den Meisterkonzerten durcheinander, und so gibt es das Jubiläumskonzert eben mit einem Jahr Verspätung. Dies teilen die Veranstalter in einer Presseankündigung mit.

Mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester Mannheim kommt ein bundesweit renommiertes Ensemble nach Stockach. Es hatte einen in der Musik weltberühmten Geburtshelfer: In der Gründungsphase in den 1950er-Jahren war der finnische Komponist Jean Sibelius Ehrenvorsitzender.

Das Kammerorchester will bei seinem Auftritt in Stockach Johann Sebastian Bach von einer anderen Seite zeigen: von seiner heiteren. Sein „Italienisches Konzert“ nämlich ist geprägt von munterer, humorvoller und verschmitzter Verspieltheit – eine Seite, der Bach neben all seiner Seriosität eben auch hatte. „Der heitere Bach“ heißt das Programm des Konzertabends mit dem Gastdirigenten Georg Mais.

In Joseph Haydns Hornkonzert Nr. 2 D-Dur zeigen sich viele Parallelen zu Bach. Und in „Drei Themen nach Fugen von J.S. Bach“ von Clara Schumann zeigt sich, wie Bach die romantische Komponistin und Pianistin inspirierte.

Das Konzert am Freitag, 18. März, gibt es in zweifacher Auflage: um 18.30 und um 20.30 Uhr, weil wegen der Abstandregeln nicht so viele Zuhörer ins Bürgerhaus dürfen wie normalerweise. Es gilt die 3-G-Regel. Karten gibt es im Alten Forstamt oder online unter tickets.stockach.de