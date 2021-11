Für viele Kaffeeliebhaber geht nichts über einen guten Espresso oder Cappuccino. Die Zubereitung erscheint auf den ersten Blick unkompliziert, dabei verbirgt sich dahinter eine wahre Wissenschaft. Barista Christian Ullrich, Gewinner der deutschen Latte Art Meisterschaft 2013 in Berlin, Gewinner der Latte Art Weltmeisterschaft 2014 im australischen Melbourne sowie nationaler und internationaler Juror auf Barista-Meisterschaften, gab jetzt zwei Kurse in Stockach.

Im Mahlwerk führte er die Teilnehmer in die Welt der Kaffeesorten und -maschinen sowie den Zubereitungsarten ein. Sie lernten, den perfekten Espresso und feinporigen Milchschaum herzustellen. Auch das Reinigen der zum Teil von zu Hause mitgebrachten Maschinen und der Mühlen wurde thematisiert.

Die Kaffee-Experten in Stockach

Mit dem im Dezember 2020 eröffneten Mahlwerk, einem Kaffeehaus und Concept Store, haben Roland Rossdeutscher und Stefanie Streit-Weber dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude in der Hauptstraße neues Leben eingehaucht. Rossdeutscher ist ein ausgewiesener Kaffee-Experte. Für ihn steht die handwerkliche Zubereitung im Fokus, wenn Kunden kommen und eine neue Kaffeemaschine kaufen möchten. „Viele sind sich der Komplexität des Themas gar nicht bewusst“, sagt er. Dabei liebt er es, Menschen zu beraten und nimmt sich dafür viel Zeit.

Umso schmerzlicher war es für ihn, dass kurz nach der Eröffnung der Lockdown kam. „Wir hatten zum Glück nicht sehr lange zu, da wir viele Dinge des täglichen Bedarfs anbieten, also natürlich Kaffee, aber auch Produkte aus Steffis Küche“, erzählt er. Die Küche befindet sich im hinteren Bereich des Gebäudes und macht die Räumlichkeiten für Steffi Streit-Weber perfekt. Hier bereitet sie alle Speisen zu, die sie bei ihrem Party-Service anbietet.

Die beiden Geschäftsleute sperrten also den Großteil des Ladens ab, verkauften nur vorbestellte Ware und Getränke zum Mitnehmen. Allerdings sei die Kundenfrequenz in der Stockacher Innenstadt sehr gering, stellt Rossdeutscher bedauernd fest. Mit den Lockerungen durften sie wieder öffnen und auch Tische rausstellen. Roland Rossdeutscher lobt: „Da ist die Stadt sehr kooperativ.“ Dann sei das Sommerwetter oft schlecht gewesen – und bei gutem Wetter habe es viele zum See gezogen. „Für uns kamen viele unglückliche Dinge zusammen, es war bisher ein äußerst schwieriges Jahr“, so Rossdeutscher.

Weltmeister kommt 2022 wieder nach Stockach

Er freute sich deshalb über die Barista-Kurse. Christian Ullrich und er kennen sich aus der Zeit, als Ullrich noch als Barista gearbeitet hat. Steffi Streit-Weber war schon Kursteilnehmerin bei ihm. Der Profi nimmt für seine Kurse kleine Gruppen mit maximal acht Personen. Ullrich war bereits zum zweiten Mal in Stockach und kommt wahrscheinlich im Frühling wieder. „Wir wollen die Kurse zweimal pro Jahr für Privatleute und Gastronomen anbieten“, erzählte er.

Dann widmete er sich wieder seinen Teilnehmern, die gerade übten, möglichst feinen Milchschaum zu erzeugen. Ullrich verriet, er nehme nur Vollmilch – weil Fett ein guter Geschmacksträger sei. Hafer-, Mandel- oder Sojamilch funktionierten aber auch. Er zeigte, wie die Milch eingegossen werden sollte und beruhigte die Teilnehmer: „Wenn das Ergebnis am Rand braun und innen weiß ist, ist es perfekt. Wir machen hier keine Latte Art, uns geht es heute nur um den Geschmack.“

Das sagte sich leichter, als es in der praktischen Ausführung war. Ullrich schmunzelte manches Mal. „Man merkt, dass ihr sonst automatisch schäumen lasst“, neckte er zwei Frauen und scherzte mit einem Teilnehmer: „Das sieht prima aus. Kann sein, dass du den Kaffee jetzt immer machen musst.“