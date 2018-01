Stockach Narrengericht: Kläger Thomas Warndorf hört auf

Für Thomas Warndorf wird es in diesem Jahr die letzte Fasnacht als Mitglied des Narrengerichts sein. Damit wird einer der wichtigsten Posten im Stockacher Narrengericht frei.

Beim Stockacher Narrengericht wird demnächst einer der wichtigsten Posten frei: Thomas Warndorf wird in diesem Jahr zum letzten Mal als Mitglied des Narrengerichts die Stockacher Fasnacht feiern. Dies gab Narrenrichter Jürgen Koterzyna bei der gerade zu Ende gegangenen Dreikönigssitzung des Narrengerichts bekannt.

Das bedeutet auch: 2019 muss es einen neuen Kläger geben, der den Beklagten oder die Beklagte vor den Schranken des Narrengerichts in Bedrängnis bringt. Nicht von ungefähr ging daher ein Raunen durch den Saal, als Koterzyna die Nachricht verkündete. Für das Kollegium sei das selbstverständlich schade, so der Narrenrichter am Rande der Veranstaltung, denn Warndorf habe das Narrengericht immer bereichert. Was künftig fehlen wird, konnten die Besucher der Dreikönigssitzung bei einem kleinen Dialog erleben, mit dem Warndorf und sein Gegenspieler vor dem Narrengericht, Fürsprech Michael Nadig, den diesjährigen Beklagten bekannt gaben. Beide präsentierten sich im Bürgerhaus Adler Post – ebenso wie auf der Bühne der Jahnhalle – als kongeniale Partner.

Mehr als zehn Jahre sei er nun schon Kläger des Narrengerichts und inzwischen 72 Jahre alt, "jetzt ist es einfach genug", sagte Warndorf am Rande der Dreikönigssitzung zu seinem Entschluss. Für ihn endet die Zeit als aktiver Gerichtsnarr an Dreikönig 2019. Narrenrichter Koterzyna stellte am Abend in Aussicht: "In diesem Jahr wird er bei der Anklage noch einmal richtig zulangen."

Thomas Warndorf arbeitete bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2011 als Kulturamtsleiter der Stadt Stockach und sitzt seit 2014 für die SPD im Stockacher Gemeinderat.