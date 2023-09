Fünf Showteams des badischen Turnerbundes (BTB) hielten am Samstag in der Stockacher Jahnhalle in mehrfacher Hinsicht das Publikum in Atem: Sie zeigten waghalsige Übungen, Sprünge und beeindruckende Choreografien – und am Ende zitterten 127 Teilnehmer und rund 420 Zuschauer gleichermaßen, welche drei der fünf Teams zum Bundesfinale dürfen.

Der BTB kürte mit Urkunden die drei BTB-Showgruppen 2023, die damit für das Bundesfinale qualifiziert sind. Doch dann die gute Nachricht: Auch die anderen beiden dürfen zum nächsten Wettkampf, da der BTB aus dem vergangenen Jahr über zwei Wildcards verfügt.

Trongym hatte Leuchtanzüge, die individuelle Anfertigungen sind und die Farbe wechseln. | Bild: Löffler, Ramona

Prädikat „Ausgezeichnet“ für drei Teams

Als BTB-Showgruppe 2023 ausgezeichnet wurden: Showteam Blues Brothers vom TV Ludwigshafen-Bodensee, Showteam Matrix vom TV Freiburg-Herdern sowie Trongym vom TB Gaggenau und TV Gernsbach. Alle fünf Teams erhielten laut einer Mitteilung des BTB Prädikate: „Ausgezeichnet“ ging an Blues Brothers, Matrix und Trongym, „Sehr gut“ an die Flying Grufties vom TV Obergrombach und „Gut“ an Phoenix vom TV Jahn 08 Zizenhausen.

Showteam Matrix aus Freiburg hat eine Choreografie ohne Requisiten. | Bild: Löffler, Ramona

Moderatorin Fabia Hirschle vom TV Jahn führte gekonnt durch das Programm und lockerte die Umbaupausen auf, indem sie zum Beispiel ein Mitglied von Trongym dazu befragte, wie die leuchtenden Anzüge entstanden sind. Diese seien alle aufwendig selbst gebaut und die Lichtabfolgen einprogrammiert, lautete die Antwort.

Fabia Hirschle holte auch den Stockacher Bürgermeister Rainer Stolz auf das Turnfeld. Der nutzte die Gelegenheit, um zu betonen, was die Vereine generell leisten und was an diesem Tag das Showteam Phoenix auf die Beine gestellt hatte. Stefan Tresp, der Vorsitzende des TV Jahn, sagte wiederum, Stolz habe das Vereinsleben in seinen Amtszeiten sehr stark gefördert, was öffentlich gar nicht so bekannt sei.

Großes Lob vom Bürgermeister

Stolz erklärte, er könne sich gar nicht vorstellen, wie es sei, wenn er vor so vielen Besuchern vorturnen müsste. „Ich kann nicht turnen, aber vor Ihnen würde ich schon ein bisschen turnen. Es würde Spaß machen, weil Sie da sind“, sagte er an das Publikum gerichtet und erntete dafür Lacher und Applaus. Das Turnen blieb ihm allerdings erspart.

Bürgermeister Rainer Stolz und TV-Jahn-Vorsitzender Stefan Tresp | Bild: Löffler, Ramona

Er sehe die kulturellen und sportlichen Aktivitäten in Stockach als einen Höhepunkt in der Stadt. „Was hier gemacht wird, ist so gut, so stark, das bindet Menschen an den Sport“, so Stolz. „Wir als Stadt sind glücklich, dass wir unsere Vereine haben.“ Phoenix organisiere einfach mal ein Landesfinale und schaffe das, „weil sie ein gutes Team sind und miteinander etwas auf den Weg bringen“, lobte er. Über den TV Jahn sagte er: „Dieser Verein zeigt, was man schaffen kann, wenn man miteinander etwas macht. Ganz große Klasse, vielen Dank!“

Neben den fünf Showturngruppen traten Kunstradfahrer auf, während die Jury sich zurückgezogen hatte. Viviana Klesel und Lucia Temme vom RMSV Orsingen zeigten ihr Können abwechselnd mit Vizeweltmeister Philipp Rapp vom RSV Talfingen.