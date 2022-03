Es Blüht wieder im Stadtgarten: Am Donnerstag begannen Markus Steinmann und Jan Schmied von den Technischen Diensten der Stadt Stockach mit der Bepflanzung des ersten Beets. Rund 3000 Frühjahrsblüher setzen dort jetzt ein Zeichen für den Frieden. „Im Stadtgarten versuchen wir immer ganz besondere Motive umzusetzen, auch weil das hier die Größe der Beete hergibt“, erklärt Schmied.

Insgesamt 40.000 Pflanzen im Stadtgebiet

Steifmütterchen, Vergissmeinnicht und Gänseblümchen bilden nun im ersten bepflanzten Beet den Schriftzug Peace, eingerahmt von zwei Friedenstauben. Das Motiv haben sich Steinmann und Schmied selbst ausgesucht. Es sei aber nicht speziell auf die Situation in der Ukraine gemünzt sondern ein ganz allgemeiner Aufruf, betonen die beiden.

Nach insgesamt rund 48 Arbeitsstunden konnte dieses erste Beet pünktlich zum Beginn des Wochenendes vollendet werden. Die anderen Beete folgen in den kommenden Wochen, berichten Schmied und Steinmann. Insgesamt sind zehn Mitarbeiter der Abteilung Grün der Technischen Dienste derzeit unterwegs um Stockachs Blumenbeete mit rund 40.000 Pflanzen zu bestücken und so auch ein bisschen den Frühling in die Stadt zu bringen. Die Pflanzen seien übrigens alle in der hauseigenen Gärtnerei selbst gezogen worden.