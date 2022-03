von Ramona Löffler und Susanne Schön

In den ersten Wochen seit Einführung sei die Pendla-App 143 Mal heruntergeladen worden, sagte Bürgermeister Matthias Weckbach am Dienstag im Gemeinderat in Bodman-Ludwigshafen. Es hätten sich bereits 22 Fahrgemeinschaften gebildet. Durchschnittlich würden 27,9 Kilometer Weg gespart – inzwischen insgesamt rund 8000. Es seien auch sechs Tiere in den Fahrgemeinschaften mit an Bord. „Das ist ein total gutes Ergebnis“, so Weckbach über das Angebot im Raum Stockach.

Im Eigeltinger Gemeinderat gab es dagegen Kritik: „Die Arbeitszeiten sind heute so flexibel, dass Fahrgemeinschaften schwer zu organisieren sind“, sagte Hans-Jürgen Boldt, der alternativ die Wiedereinführung von Firmenbussen anrät.

Bürgermeister Alois Fritschi zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass sich ein paar Fahrten mit Pendla einsparen ließen. Das sei nicht nur gut für die Umwelt, es biete auch in Zeiten steigender Energiekosten eine Entlastung.