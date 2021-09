Stockach vor 1 Stunde

Betrunken und ohne Helm Moped gefahren

Ein E-Mopedfahrer ist am Montag gegen 18.30 Uhr ohne Schutzhelm durch die Winterspürer Straße in Stockach gefahren und so einer Polizeistreife aufgefallen. Bei der Kontrolle stelle sich heraus, dass er angetrunken war.