Am gestrigen Abend, kurz nach 19 Uhr, kollidierten zwei Fahrzeuge auf der B 34 kurz vor der Auffahrt zur B 33. Beide Fahrer konnten sich selbstständig aus den noch rauchenden, aber nicht brennenden Autos befreien, einer von ihnen musste von den sofort eingetroffenen Rettungskräften ins Krankenhaus eingeliefert werden. Aus den beschädigten Autos lief Motorenöl auf die Straße, das von der gleichfalls alarmierten Feuerwehr aufgefangen und gebunden wurde. Die Straße wurde abgesperrt. Bei Redaktionsschluss dauerte die Sperrung noch an, so der Kommandant der Singener Feuerwehr Mario Dutzi. Zwei Notarztwagen, zwei Rettungswagen und vier Fahrzeuge der Singener Feuerwehr mit 15 Einsatzkräften waren vor Ort.