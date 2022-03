Mit der Ausstellung „Von Wand zu Wand“ ging der Kunstverein Singen neue Wege: Bürger stellten ihr Lieblingsbild dem Kunstverein als Leihgabe zur Verfügung. Was ihnen das ausgestellte Werk bedeutet, welche Erinnerungen damit verbunden sind und welche kleinen Geschichten ihr Lieblingsbild erzählt, haben die Besitzer als Audiospur hinzugefügt.

Doch dabei blieb es nicht. Mit der Frage „Was geschieht, wenn die Erzählungen sich vom Werk lösen und sich miteinander verbinden?“ eröffnete Ulrike Veser die Lesung „Ockergelb und Blau“ im Singener Kunstmuseum.

Singen Weil die Bühne stets ein Abenteuer ist Das könnte Sie auch interessieren

Regisseurin Nete Mann hatte frei mit einzelnen Passagen aus den Audiospuren eine Text-Montage zusammengestellt. Kirsten Schaefer und John Loram ließen daraus neue virtuelle Bilder entstehen, die sich von den Audiospuren lossagen und ein Eigenleben entwickeln.

Eine Aneinanderreihung von verschiedenen Aussagen

Es mag ein Bild vom Hohentwiel gewesen sein, das bei ihr Kindheitserinnerungen weckt, erzählt in einer Audiospur eine Putzfrau. Weiter erzählt sie von vielen Reisen, während denen sie Kunstausstellungen besuchte und von einem Beobachter besonders angetan war.

Ein anderes Bild erinnert den Besitzer laut Audiospur an die Promotionsprüfung, wieder ein anderes hängt aus Liebe zur Meersburger Tracht an der Wand. Und überhaupt: „Was heißt schon Lieblingsbild? Jede Arbeit hat einen besonderen Stellenwert“, heißt es in einem weiteren Textbaustein.

Eine ungewöhnliche Liebesbotschaft an die Kunst

Die wahllos aneinandergefügten Textbausteine lassen neue, absurd-überraschende Bilder entstehen, die Kirsten Schaefer und John Loram auch szenisch untermalten. Zu einem Kinderbild mit Katzen und Zypressen heißt es: „Da kann man sich drin verlieren.“

Zum Schluss heißt es dann: „Was das alles bedeuten soll? Es ist eine Liebesbotschaft an alle Lieblingsbilder, an Wohlfühlmomente und Erinnerungen.“ Eine weitere Lesung mit dem Namen „Singen am Anfang“ mit Fokus auf das Buch von Karl Heinz Bittel findet am 20. März um 11 Uhr im Kunstmuseum statt. Weitere Informationen gibt es unter www.kunstverein-singen.de