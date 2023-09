Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es laut Polizei an der Bushaltestelle des Schienenersatzverkehrs an der Julis-Bührer-Straße in Singen am Samstag gegen 13.20 Uhr gekommen. Fünf Personen sind dabei verletzt worden.

Für vier Jugendliche habe die Auseinandersetzung mit einem verbalen Disput beim Aussteigen begonnen. Worüber dabei gestritten wurde, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Unbekannt entkommen konnten auch zwei Männer und eine Frau. Die beiden ungefähr 18 bis 25 Jahre alten Männer sollen im Zuge des Streits eine 20-Jährige sowie einen 15-Jährigen aus der vierköpfigen Gruppe zu Boden gestoßen haben. Mehrfach sollen sie auf die beiden eingeschlagen und getreten haben.

Im Gerangel hätten eine weitere 20-Jährige und ein 14 Jahre altes Mädchen ebenfalls Verletzungen erlitten.

44-jähriger Vater will den Jugendlichen helfen

Der kurz darauf an der Haltestelle eintreffende 44-jährige Vater des Jungen sei der Gruppe zur Hilfe geeilt und habe einen der Angreifer zunächst festhalten können. Da ihm aber von hinten mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen wurde, konnten die Unbekannten flüchten. Die Verletzten mussten mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hält für möglich, dass die begleitende Frau der beiden Tatverdächtigen deren Mutter sein könnte. Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der Angreifer geben können, sollen sich beim Polizeirevier Singen melden unter Telefon 07731 8880.