Ein unbekannter Jugendlicher hat am Donnerstagabend, 24. August, einer Frau ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei informiert, hätten sich gegen 18 Uhr mehrere Jugendliche an einem Verkaufsstand vor der Galeria Kaufhof in der August-Ruf-Straße, Ecke Hegaustraße, in Singen befunden. Nach anfänglichem Herumalbern nahm eine Person aus der Gruppe Strohhalme von der Theke und steckte sie ein. Als die 57-jährige Standbetreiberin den Jugendlichen daraufhin zurechtwies, eskalierte die Situation.

Erst wollte er den Verkaufsstand betreten, wie die Polizei schildert, was die Frau jedoch unterbinden konnte. In der Folge versuchte der Junge, einen Feuerlöscher aus der Verankerung zu reißen, was ihm jedoch nicht gelungen sei. Zunehmend aggressiv verpasste er der 57-Jährigen schließlich einen Schlag ins Gesicht.

Die anderen Jugendlichen hätten versucht, den Jungen zurückzuhalten, und flüchteten schließlich gemeinsam in Richtung Erzbergerstraße.

Polizei bittet Zeugen um Hilfe

Zu dem jugendlichen Angreifer liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Männlich, etwa 14 Jahre alt und rund 1,65 bis 1,70 Meter groß. Der Junge soll dunkle, lockige Haare und eine schlanke Statur haben. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit schwarzem „Ronaldo“-Schriftzug auf dem Rücken.

Die Polizei bittet Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Jugendlichen geben können, sich beim Polizeirevier Singen unter Telefon 07731 8880 zu melden.