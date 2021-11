Fast zwei Jahre waren größere Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie nicht möglich – jetzt ist es wieder so weit. Die Stadt Singen präsentiert sich beim Martinimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag am 7. November. Es ist die 20. Auflage des Martinimarktes und das erste Mal, dass die Stadt mit der erneuerten Fußgängerzone, dem neuen Busbahnhof und dem Einkaufszentrum Cano ein größeres Publikum empfangen kann. Bei früheren Ausführungen des Martinimarktes kamen jeweils Tausende von Menschen in die Stadt.

Doch dieses Jahr wird manches anders sein. So werde es keinen Martinsumzug geben und auch keine Verteilung von gebackenen Martinsgänsen an die Kinder. Auch das gewohnte Bühnenprogramm müsse in diesem Jahr ausfallen. Dies erklärt Claudia Kessler-Franzen, Geschäftsführerin des Standortmarketing-Vereins Singen aktiv. Zu groß wäre der Andrang, Abstände zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus könnten nicht eingehalten werden. Dennoch gibt es wieder viel Programm (siehe Text unten).

Mit Aktionstagen konnte der Singener Einzelhandel zusätzlich Publikum in die Stadt und in die Geschäfte locken. Die Besucher konnten sogar, wie auf dem Bild in der Hegaustraße, ausgelassen zu musikalischen Aufführungen von Bands tanzen.

Und Kessler-Franzen sagt auch: „Wir freuen uns sehr, das möglich machen zu können.“ Da man für den Martinimarkt wie ein Wochenmarkt auftreten könne, komme man auch ohne 3G-Kontrolle aus, wie sie weiter erklärt. „Der Wunsch der Menschen ist, einfach vorbeizukommen“, lautet ihre Einschätzung. Daher solle die Veranstaltung einfach einladend und nicht zu kompliziert sein.

Appell an die Eigenverantwortung der Besucher

Dennoch appelliert sie an die Eigenverantwortung der Besucher, zum Schutz vor der Corona-Pandemie Masken zu tragen und Abstand zu halten. Der Martinimarkt sei nach den Samstagsaktionen ein weiterer Anlass, um die Stadt interessant zu machen und im Gespräch zu halten, sagt Kessler-Franzen. Und das ist offenbar auch ein Wunsch des Publikums: „Viele Besucher der Stadt haben uns bereits in der Sommerzeit gefragt, ob der schöne Markt für die ganze Familie wieder durchgeführt wird“, erklärt Gerd Springe, der Vorsitzende von Singen aktiv, laut einer Pressemeldung des Standortmarketing-Vereins.

Ein wichtiges Zeichen für den Handel und die Besucher

Auch für den Handel sei der verkaufsoffene Sonntag, der mit dem Martinimarkt verbunden ist, ein wichtiges Zeichen, sagt Hans Wöhrle, Vorsitzender des Singener Einzelhandelsverbandes – und zwar ein Zeichen der Normalität nach 20 Monaten, in denen für den Einzelhandel nicht viel normal gelaufen ist. Für den Handel sei der Sonntagsverkauf auf jeden Fall wichtig, beispielsweise als Anlass für Familien, gemeinsam einkaufen zu gehen. Diese Einschätzung teilt auch Oberbürgermeister Bernd Häusler: „Der Martini-Sonntag im November ist für unsere Stadt ein wichtiger Handelstag. Mit dem traditionellen Martinimarkt und den verkaufsoffenen Geschäften schaffen wir einen sympathischen Mix aus Shopping-Erlebnissen, facettenreichen Angeboten und Mitmach-Aktivitäten für die kleinen und großen Gäste unserer Stadt“, wird er in der Pressemeldung zitiert.

Auch City-Ring und IG Süd machen mit

Wie schon seit vielen Jahren sind auch die beiden Vereinigungen City-Ring und IG Singen Süd wieder beteiligt. In der Mitteilung zur Veranstaltung wirbt Alexander Kupprion, Vorsitzender des City-Rings, für ein umfangreiches Einzelhandel-Angebot, gute Beratung und freundliche Atmosphäre. „Mit dem verkaufsoffenen Martini-Sonntag können wir endlich wieder die Power der ganzen Stadt in den Fokus der Region stellen“, wird Dirk Oehle, Vorsitzender der IG Singen Süd, zitiert. Kessler-Franzen sagt ebenfalls, der Martini-Sonntag sei auch ein Signal, dass Singen weiter am Markt sei: „Bisher sind wir in der glücklichen Lage, dass wir nach Corona eine viel stärkere Stadt haben als vorher.“ Und: Man denke nun positiv, dass die „mit Hauruck“ organisierte Veranstaltung wie geplant stattfinden könne.