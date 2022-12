Ein dunkel gekleideter und mit einer Sturmhaube maskierter Mann soll am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr laut Polizei mit einem Messer bewaffnet die Sportsbar an der Laubwaldstraße in der Singener Südstadt betreten haben. Einem zu diesem Zeitpunkt in der Bar befindlichen Gast sei beim Erblicken des Mannes die Flucht aus der Bar geglückt und auch ein 27-jähriger Mitarbeiter konnte sich in einen hinter dem Tresen liegenden Raum retten und einschließen.

Der Unbekannte sei direkt auf den Tresen zugegangen und habe nach Beute gesucht. Wie es im Polizeibericht heißt, habe er hinter dem Tresen jedoch weder Bargeld noch Wertgegenstände gefunden, woraufhin er die Sportsbar umgehend in unbekannte Richtung verlassen haben soll.

Wie die Polizei mitteilt, war der Tatverdächtige etwa 1,65 Meter groß, schlank und mit einer schwarzen Adidas-Hose mit weißen Streifen sowie schwarzen Adidas-Schuhen mit weißen Streifen, einem hellgrauen Kapuzenpullover, schwarzen Handschuhen und einer schwarzen Lederjacke bekleidet. Zudem habe er Täter eine helle Tüte mit sich getragen.

Polizei sucht nach dem letzten Gast

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, und insbesondere auch den flüchtenden Gast, Kontakt aufzunehmen. Hinweise an die Polizei in Konstanz, Telefon (0 75 31) 995-0.