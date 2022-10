Eine 41-jährige Frau ist laut Polizei auf der August-Ruf-Straße in Singen zum Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, soll ein bislang unbekannter Täter die Frau bereits am Freitagabend gegen 23.30 Uhr an der Ecke von August-Ruf- und Hadwigstraße zunächst unvermittelt von hinten angefasst und anschließend bedroht haben.

Gemeinsam mit zwei Begleitern habe er die 41-Jährige, nachdem sie sich umgedreht habe, aufgefordert, ihre Wertsachen herauszugeben. In der Folge habe sie Geldbeutel und Handy an die drei Unbekannten abgegeben.

Einer der Täter habe der Frau überdies eine Halskette vom Hals gerissen, bevor die Männer die Flucht ergriffen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Jetzt hoffen die Beamten auf weitere Zeugenhinweise und bitten Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Singen zu melden unter Telefon (0 77 31) 88 80.