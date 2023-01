Zur zwölften Ausgabe des Schaffhauser Festivals Stars in Town vom 2. bis 12. August 2023 kündigen die Veranstalter als weitere Bühnenstars die legendären Punkrocker „Die Toten Hosen“ an. Sie sollen, so die Pressemitteilung, das Festival am 2. August eröffnen. An den weiteren Tagen treten der italienische Bluesrocker Zucchero, der deutsche Hip-Hop-Hitgarant Sido, der irisch-amerikanische Singer-Songwriter Michael Patrick Kelly sowie der Schweizer Rapper Bligg auf.

Welche Stars treten bei Stars in Town 2023 auf?

„2023 dauert das Schaffhauser Festival sieben Tage“, berichtet Stars-in-Town-Sprecher Urs Peter Naef. Das Gesamtprogramm werde Ende Februar bekannt gegeben. Zum Festivalabschluss am Samstag, 12. August, erwarten die Schaffhauser neben Rapper Bligg und Adel Tawil den Lausanner Singer-Songwriter Bastian Baker.

Wie teuer sind die Karten für Stars in Town 2023?

Die Tageskarte kostet 103 Franken, den Dreitages-Festivalpass gibt es für 265 Franken, einen Sechs-Tage-Festivalpass für 470 Franken. Kinder bis acht Jahren bezahlen in Begleitung einer zahlenden, erwachsenen Person keinen Eintritt. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren gibt es eine limitierte Anzahl vergünstigter Tageskarten.