Verletzt hat sich laut Polizei der 35-jährige Fahrer eines Renault Kangoo bei einer Karambolage im Singener Stadtteil Hausen an der Aach. Er soll auf der Straße „Unter dem Bohl“ am Mittwochmorgen mit seinem Wagen in das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten VW Transporter geprallt sein. Durch den Zusammenstoß sei der Transporter auf einen davorstehenden Hyundai und dieser auf einen VW Golf geschoben worden. Der 35-Jährige erlitt laut Polizei durch die Kollision Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Den Schaden am Renault, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, beziffert die Polizei auf rund 7500 Euro, am Transporter und dem Hyundai jeweils etwa in Höhe von rund 5000 Euro und am Golf in Höhe von rund 2500 Euro.