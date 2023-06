Zwei Personen wurden beim Zusammenstoß eines Mercedes mit einem Traktor auf der vierspurig ausgebauten Bundesstraße B33 Richtung Konstanz am Sonntagnachmittag laut Polizei verletzt. Weshalb der Traktor auf die Schnellstraße geraten konnte, ist nach ersten Ermittlungen noch unklar. Wie es im Polizeibericht heißt, ist der 70-jährige Traktorfahrer von einem Feldweg abgekommen und auf die Bundesstraße B33 gefahren. Gegen 14.30 Uhr soll der Mann die Kontrolle über sein Gefährt auf einem oberhalb der Bundesstraße B33 verlaufenden Feldweg in Richtung Autobahnkreuz Hegau verloren haben und sei mit dem Traktor zu weit nach rechts geraten. Laut Polizeibericht überfuhr er zunächst einen Wildschutzzaun zwischen dem Feldweg und der Straße und fuhr schließlich die Böschung hinunter auf die Fahrbahn der Bundesstraße, wo der Traktor mit dem in Richtung Konstanz fahrenden Mercedes GLC eines 83 Jahre alten Mannes zusammengestoßen sei.

Durch den Zusammenstoß sei das Auto zunächst in die Mittelleitplanke geschleudert worden, ehe es etwa hundert Meter weiter im Grünstreifen der Einfädelungsspur zum Stehen kam. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Traktor im Bereich des Getriebes zerbrochen. Sowohl der 70-jährige Traktorfahrer, als auch der 83-jährige Mercedes-Fahrer hätten Verletzungen erlitten. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in das Krankenhaus. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem Traktorfahrer ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppdienste. Die Autobahnmeisterei Engen sicherte die Unfallstelle ab und reinigte anschließend die Fahrbahn. Die Höhe des entstandenen Schadens schätzt die Polizei nach der Unfallaufnahme insgesamt im Bereich von rund 15.000 Euro ein. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.