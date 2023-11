Singen vor 55 Minuten

Abgesagt! Warum es am Sonntag keinen Martinimarkt gibt, aber verkaufsoffen ist

Der Standortmarketingverein Singen aktiv hat am Samstagabend den Martinimarkt abgesagt, der am 5. November hätte stattfinden sollen – erstmalig in der Geschichte. Bummeln soll dennoch möglich sein.