Für den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) war es eine gute Nachricht: Am vergangenen Mittwoch sind 1520 Impfdosen des AstraZeneca-Impfstoffs gegen Covid19 angekommen. „Die Verfügbarkeit von ausreichend Impfdosen bedeutet einen großen Schritt aus der Pandemie und wird die Arbeit im Krankenhaus sukzessive sicherer machen“, ist sich Chefarzt und Impfkoordinator am Klinikum Singen, der Ärztliche Direktor Professor Frank Hinder sicher. Das teilt der GLKN in einer Pressemitteilung mit.

Am Montag sind weitere Impfungen geplant

Die Kliniken des GLKN seien durch die lokalen Impfteams gut vorbereitet, daher könne nun zügig geimpft werden. Der Auftakt war am Donnerstag im Klinikum Radolfzell. Im Klinikum Singen wurde den ganzen Freitag geimpft, die nächste Impfrunde sei für Montag geplant. Dann werden die ersten rund 116 Mitarbeiter des Klinikums Singen vor Ort geimpft worden sein.

Wer zuerst geimpft wird, soll gerecht und transparent sein

Geimpft wird laut GLKN nach Impflisten, die den Vorgaben der ständigen Impfkommission folgen. In der ersten Runde kamen demnach jene Mitarbeiter an die Reihe, die im direkten Kontakt zu Corona-Patienten stehen. Innerhalb der einzelnen Kohorten sei die Reihenfolge ausgelost worden, um möglichst gerecht und transparent vorzugehen. Nun werde nach und nach je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs das gesamte Klinikpersonal geimpft.

Im Vorfeld waren die Klinikmitarbeiter durch Online-Schulungsangebote über die Impfung und die verschiedenen Impfstoffe umfangreich durch Chefarzt Stefan Bushuven vom Institut für Krankenhaushygiene des GLKN aufgeklärt worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Angebot sei rege genutzt worden und zeige einen Effekt: Die Impfbereitschaft im Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz sei sehr hoch.

Die Impfbereitschaft ist hoch. Wann welcher Standort dran ist

Auch an den anderen Standorten sind Impftermine geplant: Klinikum Konstanz wird nächste Woche Mittwoch und Donnerstag geimpft und eine Woche später. Auch im Klinikum Stühlingen wird nächste Woche geimpft. Im Hegau-Jugendwerk in Gailingen soll dann am Donnerstag geimpft werden. Die Mitarbeiter und Bewohner des Senioren- und Pflegeheims Engen seien bereits am Schmotzige Dunschtig von einem mobilen Impfteam aus Freiburg mit dem Biontech-Impfstoff durchgeimpft worden.