von Albert Bittlingmaier und Matthias Güntert

Diese Vergleichszahlen lassen aufhorchen: In Singen infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen 172 Menschen an Corona, in Konstanz waren es im selben Zeitraum 112. Dabei hat Konstanz (85.500) fast doppelt soviel Einwohner als die Hohentwielstadt (45.500). Auch bei den bisher insgesamt gemeldeten Mutationen liegt Singen mit 791 Fällen eklatant weit oberhalb von Konstanz (469).

Wieso kommt es zum völligen Missverhältnis der Corona-Zahlen zwischen Singen und Konstanz? „Diese Frage haben wir uns selbst schon gestellt und auch recherchiert, weil es uns natürlich interessiert, weshalb wir in den Zahlen höher liegen als zum Beispiel Konstanz“, erklärt die Singener Sozialbürgermeisterin Ute Seifried. Sie und ihr Team haben vor allem die stark unterschiedlichen sozialen Strukturen der beiden Städte ausgemacht.

Es gibt keine Hotspots in Singen

„Die Stadt Singen habe aktuell keinerlei sogenannte Hotspots, also keine hohe Zahl an Corona-Fällen in bestimmten Firmen oder sozialen Einrichtungen. Die Fälle verteilen sich quer über die Stadt und quer durch alle Alters- und Bevölkerungsschichten“, betont Ute Seifried. In der Vergangenheit hatte es dagegen einige Corona-Brennpunkte in Singen gegeben. So wurde ein Caritashaus von einer Infektionswelle erfasst. Und sämtliche Bewohner zweier Mehrfamilienhäuser mussten in Quarantäne, weil es dort viele Corona-Fälle gab. Es wurden auch größere Betriebe als Infektionsherde ausgemacht, die aber auch außerhalb von Singen angesiedelt sind.

Was ist anders im Vergleich zu Konstanz? Konstanz ist eine Universitätsstadt und wer nach Heidelberg, Tübingen und Freiburg schaut, stellt auch dort niedrigere Zahlen fest“ zeigt Ute Seifried auf. „Tatsächlich haben all diese Städte zwar durch die hohen Studentenzahlen auch höhere Einwohnerzahlen, aber die wenigsten Studenten sind momentan am Studienorte, sondern sind tatsächlich aus verschiedensten Gründen – Mietkosten oder Einsamkeit, und so weiter – in ihre Heimatorte und Elternhäuser zurück. Will heißen, dass die Studenten, wenn sie denn positiv getestet werden, gar nicht in die Statistik ihres Ortes, sondern in die ihres Heimatortes eingehen“, betont die Bürgermeisterin.

Mehr produzierendes Gewerbe als Ansteckungsherd

„Dann haben wir eine wesentlich höhere Quote als Konstanz an produzierendem Gewerbe. Es gibt bereits sehr aussagekräftige Studien, dass die Arbeitsbedingungen im produzierenden Gewerbe die Infektionsgefahr erhöhen und die Arbeitnehmer tragen diese dann in ihre Familie“, so Ute Seifried. Sie verweist auch darauf, dass in Singen viele kinderreiche Familien wohnen. „Seit die britische Mutante unterwegs ist, ist dann in der Regel nicht nur ein Familienmitglied, sondern gleich die ganze Familie angesteckt“. Die Mutationen seien sehr viel schneller übertragbar als Corona.

„In Singen wohnen viele Familien mit Kindern. Das birgt Ansteckungspotential.“Ute Seifried, Bürgermeisterin

„Und nicht zuletzt: Wir testen nicht erst seit dem Testwochenende intensiv. An den Schulen haben wir bereits zwei Wochen vor den Osterferien mit den Testangeboten begonnen, Konstanz hat erst nach den Osterferien angefangen.“ Es gebe auch für die Bürger flächendeckend über die Stadt bereits seit Wochen Testangebote. Und auch da haben wir nach meinem Eindruck die Nase vorn. Wer mehr testet, der findet auch mehr“, begründet Ute Seifried.

