Die 1250-Jahr-Feier in Bohlingen hat einen fulminanten Start erlebt. Weit über 1000 Besucher kamen am Wochenende ins Aachtal und feierten bei herrlichem Sommerwetter auf dem historischen Kirchplatz. Schon der Auftakt am Freitagabend mit der Kapelle Polka Cabana war sehr gut besucht. Einer der Höhepunkte war der Festgottesdienst, den der gebürtige Bohlinger Pater Daniel Riedmann zelebrierte und dabei mit einer prägnanten Predigt aufhorchen ließ. „Die Ortsbegründung aus dem Jahre 773 muss unter einem christlichen Hintergrund gestanden haben, denn der Alemanne Hiso schenkte damals dem Kloster St. Gallen diesen Hofverband. Damit darf zurecht behauptet werden, dass wir heute 1250 Jahre christliches Bohlingen feiern dürfen“, sagte Pater Daniel Riedmann.

Pater Daniel Riedmann, ein gebürtiger Bohlinger, zelebrierte den Jubiläumsgottesdienst auf der Festbühne. | Bild: Rolf Hirt

Die Party geht weiter In der kommenden Woche stehen am Mittwoch, 21. Juni, ab 17 Uhr Aufführungen des Kindergarten und der Grundschule auf der Festbühne an, am Samstag, 24. Juni, um 20 Uhr ist das große Konzert des Musikvereins und am Sonntag, 25. Juni, gibt es ab 19 Uhr eine Mundart-Veranstaltung mit der Gruppe „Kistenhocker/-rocker“. (hir)

Ein überaus attraktives und abwechslungsreiches Festprogramm hatten die Bohlinger Vereine nach dem Festgottesdienst zusammengestellt und die Besucher zum Mitmachen animiert. Am Stand des Narrenvereins konnten die Kinder malen und ein Stück des Maibaums selbst absägen. Der Klang-Erlebnispfad des Musikvereins bot die Gelegenheit selbst ein Instrument in die Hand zu nehmen.

Am Menschenkicker des Sportvereins durften alle mitspielen. | Bild: Rolf Hirt

Sportlich ging es weiter am Menschenkicker und auf der Festbühne, dort zeigten die Kindertanzgruppen des Sportvereins mit verschiedenen Einlagen ihr Können und bekamen dafür viel Beifall. Unter den Gästen war auch Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler. „Ich bin begeistert vom Jubiläum, es zeigt wie motiviert die Vereine zusammen Hand in Hand arbeiten und so zum Gelingen beitragen“, so Häusler. Sein Dank galt dem Organisationsteam und allen Ehrenamtlichen in Bohlingen, die mit einem tagelangen Kraftakt den Kirchplatz in eine wunderschöne Atmosphäre umgewandelt hatten.

Der Nachwuchs an der Feuerwehrspritze, der Aktionstag in Bohlingen fand großen Zuspruch. | Bild: Rolf Hirt

Umringt von vielen Kindern war die Feuerwehr mit dem Spielmobil „Feier-Brigade“, daneben durften die jüngsten Besucher den Umgang mit Feuerlöschern ausprobieren. Bei dem hochsommerlichen Wetter waren kühle Getränke gefragt und die Schattenplätze unter den Sonnenschirmen waren ebenso begehrt. Auf der Zeitreise in die Vergangenheit von Bohlingen gab es im Rathaus Interessantes zu entdecken. Marisa Scavello-Laza aus Arlen war mit ihrer Tochter Stella erstmals im Dachgeschoss des Dorfmuseums und staunten über die vielen ausgestellten Geräte und Handwerksberufe aus früheren Zeiten. „Das ist für uns junge Leute auch schön zu sehen, was in Bohlingen früher einmal war“, meinte Stella Scavello-Laza.

Mutter und Tochter staunen im Bohlinger Dorfmuseum im Rathaus über die historischen Ausstellungsstücke aus früheren Zeiten, links Marisa Scavello-Laza aus Arlen und ihre Tochter Stella. | Bild: Rolf Hirt

Erinnerungen wurden bei vielen Besuchern bei der Filmvorführung vom historischen Umzug von der 1200-Jahrfeier im Jahre 1973 geweckt. Günter Schnell hatte einen vorhandenen Film von Martin Günzel mit weiteren alten Fotos der damaligen Umzugsgruppen zusammengestellt und vertont. Die ehrenamtlich engagierten Bürger von Bohlingen werden in den kommenden Monaten noch viele Programmpunkte zum Dorfjubiläum zeigen.