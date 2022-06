Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr beim Singener Einkaufszentrum Cano gekommen. Kurz nachdem in sozialen Netzwerken die Rede davon war, dass ein junger Mann im Cano abgestürzt sei, bestätigte sich diese Meldung. Auf SÜDKURIER-Nachfrage beim Polizeipräsidium in Konstanz schildert ein Sprecher, dass tatsächlich ein junger Mann im Inneren des Einkaufszentrums aus großer Höhe gefallen sei.

Laut Polizeiangaben habe sich der Vorfall im Bereich der Rolltreppen ereignet. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand aus. Dies hätten, so ein Polizeisprecher, Angaben von Zeugen ergeben.

Wie es zu dem folgenschweren Sturz kam, ist derzeit noch völlig offen. „Wir wissen noch nicht, weshalb die Person abgestürzt ist“, heißt es dazu aus der Pressestelle der Polizei. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst mit schwersten Verletzungen in die Klinik nach Villingen Schwenningen gebracht.