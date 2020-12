Stunde um Stunde vertröstet die Polizei die Öffentlichkeit mit Informationen zu einer blutigen Attacke am Montagmittag auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Singen. Dort sollen laut Zeugenberichten mehrere Männer einen VW Bus ausgebremst und die Insassen verprügelt haben. Bereits zuvor soll es bei der Herz-Jesu-Kirche zu einer Auseinandersetzung der Mitglieder einer syrischen Großfamilie gekommen sein. Beim Angriff am Nachmittag in der Südstadt seien Beteiligte so heftig verletzt worden, dass eine Operation im Singener Krankenhaus notwendig wurde. Die Opfer befinden sich inzwischen wieder auf dem Wege der Besserung, heißt es aus Kreisen der Familie.

Als direkt nach dem brutalen Angriff Filme des Geschehens in den sozialen Medien auftauchten, begann sofort auch die Diskussion um die soziale Verantwortung, da auf einem Video zu sehen ist, wie mehrere Autos einfach vorbeifahren. Auch die Frau, die die Aufnahmen gemacht hat, musste reichlich Kritik einstecken. „Warum dumm filmen, statt zu helfen“, fragen sich die Nutzer des SÜDKURIER-Facebookportals Hegau-Echo. Dabei habe die Frau – wie Marcel DaRin von der Kriminalprävention in Singen gegenüber dem SÜDKURIER erläutert – fast alles richtig gemacht. „Eigenschutz geht in solchen Fällen immer vor“, betont er. Sie habe schnell die Polizei informiert, den Sachverhalt dokumentiert und den Betroffenen Hilfe zukommen lassen. Falsch sei höchstens gewesen, ihren Film im Netz zu veröffentlichen.

Spuren der Polizeiarbeit am Friedrich-Ebert-Platz. | Bild: Biehler, Matthias

Schnell machten deshalb im Internet Gerüchte von einer Schießerei mit mehreren Toten die Runde. Aus Kreisen der betroffenen Familie ist davon nichts zu hören. Die Rede ist von einer Messerattacke, die zu den heftigen Verletzungen geführt habe.

Polizeieinsatz am Dienstag in der Rielasinger Straße in Singen. | Bild: Biehler, Matthias

Seitens der Polizei gab es bis zum späten Nachmittag keine Erklärung. Nachfragen der Redaktion wurden weder bestätigt noch dementiert. Tatsächlich müssen die Ermittlungsarbeiten aber auf Hochtouren gelaufen sein. Rund 24 Stunden nach der Attacke kam es in der Rielasinger Straße in Singen erneut zu einer vielbeachteten Polizeiaktion. Unterstützt von Kollegen der Bundespolizei stürmten teilweise schwer bewaffnete Ermittler das Gebäude des orientalischen Restaurants Palmyra in der Räumen des einstigen Café Erika. Laut Zeugenberichten sollen dabei Personen abgeführt worden sein. Auch in Worblingen sollen die Ermittler Tatverdächtige festgenommen haben.

Dass die Polizei fürchtet, es mit gefährlichen Gegnern zu tun zu haben, machte die Zahl der beteiligten Beamten und schwerer Waffen deutlich. Bereits am Montagabend kam es an der Ecke von Hegau- und Scheffelstraße zu einem Einsatz mit Suchhunden. Doch auch in diesem Fall verweist Polizeisprecher Dieter Popp auf Abstimmungsbedarf mit der Staatsanwaltschaft, bevor nähere Informationen bekannt gegeben werden können.

Zudem hofft die Polizei auf weitere Zeugen. Hinweise an das Polizeirevier Singen, Telefon (07731)888-0