Ein Streit zwischen zwei aus Syrien stammenden Familien ist am Samstagabend in der Rielasinger Straße in Singen eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 47 Jahre alter Mann dabei verletzt und die Konfrontation endete in einem größeren Polizeieinsatz im Bereich des Gebäudes Nummer 170 geführt. Laut Polizeiangaben kein Einzelfall: Es sei bereits seit einiger Zeit zwischen den beiden Familien teils zu heftigen Streit sowie gegenseitigen Beleidigungen und Bedrohungen gekommen.

Am Samstag gegen 18.30 Uhr kochten die Emotionen dann abermals hoch. Vier unbekannte Personen schlugen laut Polizei auf den 47-Jährigen ein, der gerade ein Restaurant in der Rielasinger Straße verlassen hatte. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die sofort flüchtenden Täter den Angehörigen der rivalisierenden Familie zuzuordnen sein dürften. Bei der Tat wurde der 47-Jährige durch mehrere Schläge erheblich im Gesicht verletzt. Schnell sammelten sich auf der Straße und dem Gehweg Familienangehörige des Geschädigten.

Polizei verhindert Eskalation

Um eine Eskalation zwischen zu verhindern, rückte die Polizei mit mehreren Streifen an und löste die aufgebrachte Menge auf. Derzeit dauern die Ermittlungen nach den Tätern an. Zudem wird gegen Einzelne wegen möglichen Verstößen gegen die Corona-Verordnung ermittelt, teilt die Polizei weiter mit.

Hier können sich Zeugen melden

Personen, die Angaben zum Tatvorgang oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen unter Telefon (07731) 88 80 in Verbindung zu setzen.