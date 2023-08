Die Polizei hat am Mittwochmorgen einen Drogenhändler in Singen festnehmen können, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei heißt. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen sei der 22-Jährige in den Fokus der Rauschgiftfahnder geraten, da er in der Szene einen schwunghaften Handel mit Drogen betrieben haben soll.

Dabei sei den Ermittlern auch zugetragen worden, dass er Betäubungsmittel in der Wohnung seiner Freundin aufbewahre. Die Staatsanwaltschaft in Konstanz habe deshalb die Durchsuchung der Wohnung beantragt. Das Amtsgericht Singen habe darauf die Hausdurchsuchung angeordnet.

Dort konnten die Polizeibeamten neben 66 Gramm Marihuana auch den 22-Jährigen – der sich bislang verborgen hielt – festnehmen und anschließend dem Haftrichter vorführen. Dabei sei Untersuchungshaft angeordnet worden. Bei der weiteren Durchsuchung der Räume stellten die Beamten laut Polizeibericht diverses Verkaufsmaterial sicher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen den bereits wegen Drogenhandels vorbestraften jungen Mann dauern laut Staatsanwaltschaft weiter an.