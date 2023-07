Bei bester Stimmung ausgelassen feiern – das ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung wieder in besonderem Rahmen möglich. Am Sonntag, 10. September, ab 13 Uhr findet nach drei Jahren Corona-bedingter Pause die inklusive Disco des Caritasverbandes Singen-Hegau „Come together, dance together“ wieder statt. Das ist zu übersetzen mit: Zusammenkommen, zusammen tanzen. Dann öffnet der Club Top10 im Singener Industriegebiet seine Türen, um gemeinsam zu feiern. „Die Menschen mit Behinderung können es kaum erwarten, dass es losgeht“, verrät Martina Kaiser, Projektmanagerin bei der Caritas.

Buntes Programm ergänzt die Tanzveranstaltung

Wie die Organisatorin und Kooperationspartner im Vorfeld erläutern, ist ein vielfältiges Programm geplant – während drinnen bei fetziger Musik getanzt wird, ist im Außenbereich der Diskothek richtig viel geboten. Klaus Riedel von Zirkus Klarifari will die Gäste unterhalten, beim Kinderschminken dürfen sich die jungen Besucher hübsch machen. Die Singener Feuerwehr sowie der Ortsverband des Technischen Hilfswerks machen eine Geräteschau und die städtische Abteilung Kinder und Jugend ist mit dem Spielmobil Feier-Brigade am Start. Die inklusive Tanzgruppe „Together One“ hat nach aktuellem Stand um 15 Uhr einen Auftritt.

Wie bei jeder bisher veranstalteten inklusiven Disco werden die Mitarbeiter des Top10 an diesem Tag ehrenamtlich arbeiten und spenden ihren Verdienst zu Gunsten der guten Sache, sagt Betriebsleiter Dominik Dilger. Erlöse aus der Bewirtung gehen ebenfalls an den Caritasverband Singen-Hegau.

Besucher mit weiter Anreise können im Hotel übernachten

Da laut Martina Kaiser viele Gäste auch aus dem Schwarzwald und dem Hochrhein für die Tanzveranstaltung anreisen, wird für sie erstmalig eine Übernachtungsmöglichkeit im Hotel Trezor organisiert. Interessierte melden sich hierfür bei Martina Kaiser unter kaiser@caritas-singen-hegau.de oder Telefon 07731 96970490.

Seit 2011 organisiert der Caritasverband Singen-Hegau gemeinsam mit der Diskothek Top10 in Singen einmal im Jahr die inklusive Tanzveranstaltung für Menschen mit und ohne Behinderung. Zuletzt fand die Veranstaltung 2019 statt und musste wegen der Corona-Pandemie drei Jahre pausieren. Dieses Jahr findet die Tanzveranstaltung zum zehnten Mal statt, von 13 bis 18 Uhr am letzten Sonntag vor Schulbeginn. Die Veranstaltung richtet sich an Menschen jeden Alters und kostet keinen Eintritt. „Es ist toll, dass die Caritas offen für solche Kooperationen ist“, sagt Martina Kaiser.