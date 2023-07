Engen vor 26 Minuten

Da wackelt die Gass: Altstadtfest begeistert in Engen auch nach 44 Jahren

Es begann als Fest für leidgeplagte Anwohner und lockt bis heute hunderte Besucher an – so sehr, dass sie nach Mitternacht kaum gehen wollten. So schön war das Altstadtfest in Engen.