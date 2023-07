Der Schlüssel ist überreicht, ein weiteres Löschfahrzeug kann als Spende in die Ukraine gebracht werden. Die Werksfeuerwehr von Maggi hat ihr voll einsatzfähiges LF16 der Stadt Singen übergeben, die im Rahmen der deutsch-ukrainischen Partnerschaft das Fahrzeug der Feuerwehr von Kobeljaky zur Verfügung stellt. Die freiwillige Feuerwehr Singen wird das Fahrzeug noch um einige weitere Ausrüstungsgegenstände ergänzen und in die Ukraine überführen.

Seit 2001 ist das LF16 mit eingebauter Seilwinde und Wassertank im Dienst der Maggi-Werksfeuerwehr und wurde unter Werkleiter Pascal Moser ersetzt. Vor versammelter Mannschaft übergaben Tobias Heizmann, Kommandant der Werksfeuerwehr, und Moser den Schlüssel an Oberbürgermeister Bernd Häusler und Feuerwehrkommandant Mario Dutzi. „Gehegt und gepflegt kommt das Fahrzeug einem guten Zweck zugute“, so Häusler, der das Fassungsvermögen von 1200 Litern Wasser hervorhob. Da es in der Ukraine keine Hydranten gebe, ermögliche ein Tanklöschfahrzeug den Einsatzkräften in der Ukraine gerade bei Flächenbränden eine schnelle Versorgung.

Für Werkskommandant Tobias Heizmann haben Feuerwehrleute die Verantwortung, Leben und Eigentum zu schützen, unabhängig davon, wo auf der Welt sie sich befinden: „Wir sind stolz darauf, Teil einer globalen Gemeinschaft von Feuerwehrleuten zu sein, die sich gegenseitig helfen und zusammenarbeiten“, traf seine Aussage auf Zustimmung seiner Wehrmänner. Heizmann hofft, dass das LF16 noch viele Jahre gute Dienste leistet.

Pascal Moser dankte an seinem letzten Tag als Leiter der Maggi der Werksfeuerwehr: „Ich bin stolz auf eure Arbeit, mit Einsatz und Leidenschaft leistet ihr Hilfe.“ Schon seit Kriegsbeginn unterstütze Maggi immer wieder die ukrainische Bevölkerung mit Nahrungsmittelspenden aus dem Werk heraus. Mit dem Feuerwehrfahrzeug wolle man nun auch einen kleinen Beitrag zum Schutz der Menschen vor Ort leisten, so Moser.