Sieben Betriebssparten umfasst das Angebot der Stadtwerke Singen. Sie alle eint im Jahr 2019 eines: Ihre Bilanz fällt durchwachsen aus. „Die Entwicklung ist durchweg negativ“, sagte Axel Blüthgen von der Stabsstelle Rechnungsprüfung in der Betriebsausschusssitzung der Stadtwerke Singen. Seiner Einschätzung nach gebe es dafür Grunde. Blüthgen sprach von Sondereffekten, die mitunter zum Ergebnis von einem deutlichen Minus von 742.069 Euro in der Gewinn- und Verlustrechnung beigetragen hätten. Etwa Umleitungen im Stadtbusverkehr oder die Sanierung von Parkhäusern seien dafür verantwortlich. Aber fest steht: „Der Jahresbericht fällt deutlich schlechter aus als im Vorjahr“, so Axel Blüthgen weiter.

Ein Blick in die Jahresbilanz

742.069 Euro Defizit in der Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Singen für das Jahr 2019: Eine Zahl, die es für die Mitglieder des Betriebsausschusses der Stadtwerke Singen erst einmal zu schlucken galt. Vor allem wenn sie sich die Ergebnisse aus dem Vorjahr 2018 zu Gemüte ziehen. Im Planansatz der Stadtwerke für das abgelaufenen Jahr 2019 war man noch von einem Minus von 510.000 Euro ausgegangen. Damit fällt die Bilanz im Vergleich zum Vorjahr 2018 um 573.275 Euro niedriger aus. Sie wies damals lediglich ein Minus von 168.794 Euro unter dem Strich aus.

Das Ergebnis setzt sich aus den Sparten Müllabfuhr (-138.337 Euro), Wertstoffe (-9270), Wasserversorgung (838.787), Stadtbus (-1.523.103), Industriegleise (-19.073), Parkhäuser (-195.390) und Engergiebeteiligung (304.318) zusammen. Dann der Dämpfer: Eine Verbesserung ist vorerst nicht in Sicht. Denn auch das Jahr 2020 werde laut Blüthgen aufgrund der anherrschenden Corona-Pandemie ein schwieriges Jahr werden: „Es bleibt abzuwarten, ob wir das Niveau vor Corona wieder erreichen werden“, sagte er ihm Rahmen der Betriebsausschusssitzung in der Singener Stadthalle.

Stadtbus kämpft mit Umleitungen

Der Singener Stadtbus war 2019 eines der Sorgenkinder der Stadtwerke. Dabei kann der städtische Eigenbetrieb für diese Entwicklung eigentlich gar nichts dafür, wie Markus Schwarz, Betriebsleiter der Stadtwerke, im Ausschuss betonte: „Beim Stadtbus sind die Umleitungen ein wesentlicher Grund für das schlechtere Ergebnis.“ So sanken beim Stadtbusverkehr die Fahrgastzahlen gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozent auf 1,46 Millionen Fahrgäste. Die Einnahmen fielen ebenfalls um fünf Prozent (rund 988.000 Euro) niedriger aus.

Busse fahren 2019 mehr Kilometer

Dabei sind die Fahrzeuge 2019 viel mehr Kilometer gefahren: Aufgrund des Umbaus des Bahnhofsvorplatzes stiegen die gefahrenen Kilometer nochmals um 3,3 Prozent auf 804.984 Kilometer. „Die Umbaumaßnahmen am Bahnhofsvorplatz haben zu erheblichen Verspätungen geführt. Wir haben deshalb viele Dauerkartenfahrer verloren, da diese Angst hatten, ihren Anschluss nicht mehr zu bekommen“, erläuterte Schwarz. Er freue sich, wenn der Zentrale Omnisbusbahnhof fertig sei: „Dann können wir unsere Pünktlichkeit wieder einhalten.“

Weniger Einnahmen: Die Anzahl der Kurzzeitparker sank im Parkhaus Heinrich-Weber-Platz im Jahr 2019 aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßahme deutlich um 30,8 Prozent. | Bild: Tesche, Sabine

Wenn die Singener im Jahr 2019 weniger mit dem Bus gefahren sind, entsteht der Eindruck, dass zumindest die Parkhäuser und Tiefgaragen besser besucht sein müssten. Dies trifft allerdings nicht überall zu. Denn bei den Parkhäusern und Tiefgaragen sank die Anzahl der Kurzzeitparker im Parkhaus Heinrich-Weber-Platz aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßahme deutlich um 30,8 Prozent (106.144 Euro) und somit auch entsprechend die Einnahmen.

Bei der Stadthalle stieg die Anzahl der Kurzzeitparker sowie die Einnahmen deutlich um 13,1 Prozent beziehungsweise 14 Prozent. In der Tiefgarage Herz-Jesu-Platz waren ab September 10.839 Kurzzeitparker und 19.000 Euro Einnahmen zu verzeichnen.

Corona sorgt für miese Aussicht

Stadtwerke-Chef Markus Schwarz blickt dem Ende 2020 mit gemischten Gefühlen entgegen. Schuld daran ist das Corona-Virus. Ein Beispiel: Beim Stadtbus hat der Ausbruch der Pandemie und der damit verbundene Lockdown zu einem Rückgang der beförderten Fahrgäste von 23,7 Prozent geführt. Wie gravierend die Einbrüche im Öffentlichen Nahverkehr im Frühjahr waren, macht Schwarz an den Zahlen im April deutlich: „Wir hatten im Stadtbus zu diesem Zeitpunkt nur noch 20 Prozent der Einnahmen zu verzeichnen.“ Keine Schüler, die zum Unterricht mussten, keine Berufspendler, die zur Arbeit fuhren.

Das Segment Einzelfahrscheine und Mehrfahrtenkarten sank insgesamt um 31,3 Prozent auf 114.917 Fahrten. Laut Schwarz seien die Einzelfahrscheine weiterhin rückläufig, allerdings steigen die Zahlen der Nutzer der Mehrfahrtenkarten deutlich an.

Und dann kam Corona

Der Grund für den Anstieg bei den Mehrfahrtenkarten sei seiner Aussage nach die Senkung der Tarife ab dem 1. April 2020. „Und dann kam Corona„, betonte Schwarz. Viele Bürger seien aus Angst vor dem Virus wieder auf das Auto umgestiegen. „Wir werden schauen, was das Virus noch für Schäden anrichten wird“, so Schwarz gegenüber den Ausschussmitgliedern weiter.