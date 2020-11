In einem Punkt sind sich Stadträte und Stadtverwaltung schon länger einig: Der Parksuchverkehr in der Singener Innenstadt soll verringert werden. Doch wie dies geschehen soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. Während die einen einen Lösungsteilansatz in einem neuen Parkhaus in der Bahnhofstraße sehen, setzen andere auf den Faktor Zeit und wollen erst ein abschließendes Mobilitätskonzept abwarten. Fest steht aber: Der ansteigenden Parksuchverkehr nervt, und zwar alle, wie in der jüngsten Doppelsitzung der Ausschüsse der Stadtwerke und für Stadtplanung, Bauen und Umwelt deutlich wurde.

Zwei Arbeiter auf dem Weg zu ihren Wägen. Diese stehen in der Tiefgarage unter dem Herz-Jesu-Platz, mitten in der Singener Innenstadt. | Bild: Tesche, Sabine

Auf einen Schlag 319 Stellplätze in der Stadt schaffen, könnte das neue Parkhaus in der Bahnhofstraße westlich des Obdachlosenheimes. Laut Architekt Volkmar Schmitt-Förster liege das Parkhaus strategisch gesehen günstig. In etwa 200 Meter Entfernung sei das Cano, an dessen Höhe sich das Objekt mit rund 20 Metern laut Schmitt-Förster orientieren werde. Auf 13 Ebenen soll parken möglich sein, die Zu- und Ausfahrt für Autos soll auf der Nordseite der Bahnhofstraße liegen.

Singen Braucht Singen wirklich ein weiteres Parkhaus? Große Debatte im Gemeinderatsausschuss Das könnte Sie auch interessieren

Schmitt-Förster rechnet mit Kosten von rund 5,8 Millionen Euro für das Bauprojekt. Bauherr sollen die Stadtwerke Singen sein. Laut Planer Schmitt-Förster sollen die Außenfassade und das Dach komplett begrünt werden. Fünf bis sieben Jahre werde es laut dem Planer dauern, bis das Grün dann am höchsten Punkt angelangt ist.

Die Abrissarbeiten am Parkhaus in der Julius-Bührer-Straße, Ecke Rielasinger Straße, haben begonnen. Es soll mit einem Neubau aufgestockt werden. Bild: Albert Bittlingmaier | Bild: Bittlingmaier, Albert

Wichtiger Teil des Stadtentwicklungsprozesses ist ein entsprechendes Parkraumkonzept. Wolfgang Rapp vom Unternehmen Rapp Trans AG stellte dies in der Sitzung vor. Haupttenor des mehrseitigen Werkes ist: Mehr Lebensraum in der Innenstadt soll durch eine Reduzierung des oberirdischen Parkraums geschaffen werden. Dadurch soll auch der Umstieg auf alternative Mobilitätsformen erfolgen. „Singen weist eine hohe Motorisierung auf“, sagte Rapp.

Singen Düstere Bilanz für die Stadtwerke Singen: Die Jahresbilanz für 2019 ist mit 742.069 Euro hoch defizitär Das könnte Sie auch interessieren

Zudem sei Singen die einzige Stadt in der Region, in der das oberirdische Parken etwa in Parkbuchten billiger sei als in unterirdischen Parkhäusern. Ein weiterer Baustein des Parkraumkonzeptes: Langzeitparker wie etwa Berufspendler sollen in die städtischen Außenbereiche verlagert werden. „Man kann nicht erwarten, dass Berufspendler ihren Parkplatz direkt vor der Arbeitsstelle haben“, so Rapp. Ein Fußweg von zehn bis 15 Minuten, sei seiner Aussage nach, angemessen.

Beschluss soll im kommenden Jahr fallen

Das geplante Parkhaus in der Bahnhofstraße bezeichnete Rapp als wichtigen Bestandteil des Parkkonzeptes. Auch weil das neue Cano-Parkdeck mit rund 500 Plätzen dem Eigenbedarf des Centers diene. Im Detail soll das Parkkonzept in einer Klausurtagung des Gemeinderates im Januar 2021 diskutiert werden, im März soll ein abschließender Entscheid fallen. Beide Ausschüsse stimmten sowohl dem Parkkonzept als auch dem Bau des Parkhauses mit einer knappen Mehrheit zu.

Singen Zwei neue Parkhäuser für Singen – eins bringt 200 zusätzliche Plätze Das könnte Sie auch interessieren