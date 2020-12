Nicht nach Stuttgart, München oder in eine andere Großstadt fahren, was Corona-Zeiten wie diese ohnehin erschwert. Nein, im Hegau bleiben, heißt mehr denn je die Devise. Der hat nicht nur eine tolle Landschaft zu bieten, sondern auch beste Möglichkeiten zum Einkaufen und Flanieren. Und das neue Cano toppt diese. Das Einkaufszentrum gibt der Stadt Singen in Kombinationen mit den vielen anderen attraktiven Geschäften ein besonderes Flair. Das strahlt weit hinaus. Passend liegt der Standort gegenüber dem Bahnhof. So sind Anreisen direkt über die Bahn möglich – auch als Seehas-Zubringer von der Haltestelle Landesgartenschau aus. Dort gibt es zahlreiche Parkplätze, abseits des Trubels. Per lauschigem Fußweg ist die Innenstadt und auch andere Geschäfte rasch erreichbar. Die Stadt Singen hat das Areal durch den neuen Busbahnhof kräftig aufgemöbelt. Das hat schon fast etwas wie eine Großstadt.

Klar, das Cano steht in Konkurrenz zu vielen bestehenden Geschäften. Auch dessen vielfältiger Gastronomiebereich. Es sind schon viele Restaurants im Stadtkern gut aufgestellt. Für die gilt es wie für die traditionellen Läden, sich auch mit innovativen Ideen der großen Konkurrenz zu stellen. Um so einen Teil der vielen neuen Kunden zu locken, die das Cano nach Singen spülen wird.

