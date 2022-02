An mehreren Orten im Hegau gab es am Montagabend wieder sogenannte Spaziergänge, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richteten. Für Singen beziffert Polizeisprecher Uwe Vincon die Zahl der Teilnehmer mit etwa 1100, in Engen seien 90 Menschen unterwegs gewesen, in Steißlingen 36, in Rielasingen 20 und in Gottmadingen zehn. In Singen habe es teilweise erhebliche Verkehrsbehinderungen gegeben. Der Zug der sogenannten Spaziergänger bewegte sich über weite Strecken auf der Ekkehardstraße, die Teil der Bundesstraße 34 ist.

Zu beobachten war auch, dass zumindest ein Autofahrer die Geduld verlor und sich durch die Schlange drängelte – glücklicherweise unfallfrei. Ein Versammlungsleiter habe sich in Singen nicht zu erkennen gegeben, so Vincon weiter. Allerdings hätten die Beamten drei Teilnehmer als faktische Versammlungsleiter identifiziert. Auf sie kommen nun Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsrecht zu. Eine offizielle Mahnwache, die sich gegen die Vereinnahmung der Proteste von politisch rechten Kräften wehrt, gab es nicht, allerdings waren einige wenige Menschen trotzdem vor dem Rathauseingang erschienen.