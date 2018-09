"Ja, is denn heut scho Weihnachten?" – diese Frage kommt einem schon, wenn man Lars Ellenberger beim Pressegespräch im Holiday Inn in seinem Pulli mit Schneemann-Motiv bei 25 Grad plus schwitzen sieht. Die Organisatoren Tommy Spörrer und Frank Schuhwerk hatten trotz der sommerlichen Temperaturen die Medienvertreter eingeladen, um bereits jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf den fünften Hüttenzauber zu geben.

"Wir haben dieses Jahr sogar schon ein kleines Jubiläum", sagte Gerd Springe, Vorstandsvorsitzender von Singen aktiv Standortmarketing, zu dem Umstand, dass es in diesem Jahr die fünfte Auflage des Hüttenzaubers gibt.

Viele Besucher kommen mehrmals auf den Rathausplatz

"Tommy Spörrer und Frank Schuhwerk haben den Hüttenzauber mit viel Liebe zum Detail kontinuierlich weiterentwickelt", so Springe. So sei der Hüttenzauber mittlerweile ein wichtiger Treffpunkt in der Singener Vorweihnachtszeit geworden, und viele Besucher kommen mehrmals auf den Rathausplatz.

"Wir danken schon jetzt unseren Sponsoren und hoffen auf perfektes Winterwetter", sagte Tommy Spörrer. Der SÜDKURIER unterstützt die beliebte Veranstaltung als Medienpartner tatkräftig.

Regionale Händler für den Weihnachtsmarkt

Zurzeit werden die Weihnachtsmarkthütten schon im Lager in Mühlhausen-Ehingen überarbeitet. Für den Marktbetrieb konnten die Organisatoren auch neue Angebote hinzugewinnen, wie Schmuck oder Schnaps und Likör im Einmachglas.

Die Veranstalter betonen, dass sie regionale Händler für ihren Weihnachtsmarkt bevorzugen. So gibt es zum Beispiel Mützen und selbst gemachte Stofftiere aus Radolfzell und Wärmekissen für Groß und Klein aus Neuhausen ob Eck.

Im Bereich der gastronomischen Angebote gibt es viel Bewährtes, aber auch Neues wie Waffelprodukte und holländische Pfannkuchen (Poffertjes). In der "Erdinger Urweiße Hütt'n" stehen wieder 180 reservierbare Sitzplätze und diverse Stehplätze ohne Reservierung zur Verfügung.

Viele Pläne für die Almhütte

"Wir empfehlen Gruppen, die abends in die Hütte kommen wollen, eine Reservierung", so Frank Schuhwerk. Allerdings wolle man die Almhütte nicht komplett vermieten, obwohl es dafür Anfragen von Firmen gibt. Grundsätzlich wird der Eintritt für die Almhütte wieder frei sein, abgesehen von den Abendveranstaltungen, an denen Bands auftreten beziehungsweise an Silvester, wenn ein DJ auflegen wird.

Wieder dabei sind das historische Kinderkarussell und die Bimmelbahn, die in diesem Jahr wegen der Baustellen in der Stadt anders fahren wird. Alle Vereine, Schulen und Kindergärten der Region sind dazu aufgerufen, beim Weihnachtsmarkt und dessen Rahmenprogramm mitzuwirken, so die Veranstalter. Angedacht ist auch ein gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern in der großen Hütte.

Ein Hingucker wird dieses Jahr vor dem Platz stehen: Dort sorgt ein Weihnachtsmann-Schlitten als perfektes Fotomotiv für den Hüttenzauber. Zu bestimmten Zeiten kommt zudem der Weihnachtsmann und macht mit den Kindern Bildern auf dem Schlitten.

Mehr als 100 Tannenbäume als Deko

Mehr als 100 Tannenbäume und eine passende Beleuchtung sorgen außerdem für vorweihnachtliche Stimmung auf dem gesamten Gelände. Ein großer Spaß verspricht das Spiel "Schneeballkönig" zu werden, bei dem Schneebälle oder Imitate in Hochgeschwindigkeit auf ein Ziel geworfen werden können.

Die Aufteilung des Geländes bleibt auch 2018 klassisch. Während in den liebevoll dekorierten und beleuchteten Gässchen des Weihnachtsmarktes gemütlich geschlendert werden kann, wird in der Erdinger Urweiße Hütt'n wieder ein stimmungsvolles Programm angeboten.

Der Hüttenzauber Dauer: 30. November bis 23. Dezember sowie 27. Bis 31. Dezember (ohne Marktbetrieb, nur in der großen Almhütte)

30. November bis 23. Dezember sowie 27. Bis 31. Dezember (ohne Marktbetrieb, nur in der großen Almhütte) Öffnungszeiten: montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr sowie samstags/sonntags 11 bis 21 Uhr (Markt), Gastronomie/Bars bis 22 Uhr, Almhütte bis 23 Uhr

montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr sowie samstags/sonntags 11 bis 21 Uhr (Markt), Gastronomie/Bars bis 22 Uhr, Almhütte bis 23 Uhr Karten für die Abende mit Live-Bands in der Almhütte können bereits jetzt online gebucht werden: www.weihnachtsmarkt-singen.de

