Tanz bestimmt ihr Leben. Als Vierjährige begann Milly van Lit mit klassischem Ballettunterricht, machte dann später das Tanzen zu ihrem Beruf und eröffnete 1977 die Ballettschule in der Färbe. Nach 41 Jahren Schulbetrieb hat sie die Leitung vertrauensvoll an Ines Kuhlicke übergeben, eine langjährige Schülerin und von ihr selbst ausgebildete Tanzpädagogin.

„Ich freue mich überaus, dass auf diesem Wege der Ballettunterricht in der Färbe in meinem Sinne und meinen Ansprüchen gemäß auch in Zukunft weitergeführt wird“, sagt Milly van Lit.

Charaktertanz als neue Sparte

Tanzen wurde auch für Ines Kuhlicke zur Leidenschaft. Im Alter von fünf Jahren mit Unterricht in der Färbe begonnen, tanzte sie bis zum Beginn des Studiums, zurück in Singen kam sie über ihre Tochter wieder in die Ballettschule. Schon eine Woche später begann sie selbst wieder mit dem Training, übernahm bald vertretungsweise Gruppen und leitet seit 2015 die Kindergruppen. Ines Kuhlicke ist Neurologin und wird ab Herbst halbtags in eine Singener Praxis einsteigen.

Inoffiziell hat Milly van Lit die Leitung schon Anfang des Jahres übergeben, ab Herbst 2020 wird Kuhlicke die Ballettschule als eigenständigen Betrieb führen. Unter ihrer Leitung wird weiterhin das volle Programm angeboten, dazu zählen Klassisches Ballett ab der Vorstufe in Gruppen von vier bis sechs Jahre bis zu Ballettunterricht für Erwachsene.

Mit Eleganz und Temperament

Neu dazu kam mit Gruppenleiterin Natalia Narmetova die Sparte Charaktertanz. Diese Tanzart basiert auf Klassischem Ballett, hat aber seinen Ursprung in den Volkstänzen verschiedenen Nationen. „Durch seine eleganten und temperamentvollen Bewegungen, Dynamik und Ausdruck hat Charaktertanz nicht die strengen Anforderungen des Klassischen Balletts und macht viel Spiel“, erläutert Narmetova, die in Russland vier Jahre Charaktertanz studiert hat.

Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Ballettschule „Die Färbe“ am 20. und 21. Juli in die Schlachthausstraße. Ab 11 Uhr präsentieren sich die einzelnen Gruppen, die Vorführungen im Charaktertanz beginnen um 18 Uhr.