Reichenau vor 2 Stunden Plötzlich wurde es heiß im Bett! Eingeschlafener Raucher verursacht Großeinsatz im ZfP Reichenau Dem 44-Jährigen fielen im denkbar ungünstigsten Moment die Augen zu. Seine glühende Zigarette setzte die Decke in Brand. Doch zum Glück reagierten zwei Betreuer schnell.

Blick in die Allee und auf einige Gebäude des ZfP Reichenau. In der Einrichtung kam es am späten Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz. | Bild: Oliver Hanser