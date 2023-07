Der Opel ist Schrott und zwei der drei Auto-Insassen müssen zur Behandlung in eine Klinik – das ist die traurige Bilanz eines Unfalls, der in der Nacht zum Samstag, 1. Juli, auf der Feursteinstraße passiert ist. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz meldet, sei ein 20-Jähriger um kurz nach Mitternacht mit dem Auto auf dem Gelände des Reichenauer Zentrums für Psychiatrie gefahren.

Mit ihm saßen zwei Frauen in dem Fahrzeug. In einer Linkskurve der Feursteinstraße geriet der Opel Meriva des jungen Mannes von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sowohl der Fahrer, als auch eine 37 Jahre alte Beifahrerin erlitten dabei Verletzungen.

Die Verletzten wurden durch Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Mitfahrerin, die auf der Rückbank Platz genommen hatte, blieb bei dem Unfall unverletzt. Um den nicht mehr fahrbereiten Opel, an dem Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.