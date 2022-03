Ein noch unbekannter Täter ist am Mittwoch, 9. März, gegen 23 Uhr in eine Gaststätte in der Straße Zur Kapelle eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, habe der Unbekannte ein auf der Rückseite des Gebäudes befindliches, gekipptes Fenster eingedrückt. So verschaffte er sich Zugang zu dem Lagerraum der Gaststätte.

Da das Restaurant renoviert werde, konnte der Täter keine Wertgegenstände entwenden, so die Polizei. Der verursachte Schaden liege bei mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter Telefon (0 77 32) 95 06 60, zu melden.