Zugegeben, Ostern liegt aktuell in derart weiter Ferne, dass man sich fragen mag, warum ich ausgerechnet im Herbst darauf zu sprechen komme. Und um ehrlich zu sein spielen Ostereier in diesem Artikel auch eher eine untergeordnete Rolle. Tatsächlich sind sich Ostern und Herbst in einer Sache aber gar nicht so unähnlich: Nämlich der Bereitschaft so mancher Menschen, sich in der Natur auf die Suche nach bestimmten Schätzen zu machen.

Bild: Marinovic, Laura

Im Ostern werden Eier gesucht, im Herbst Pilze

Als Kind gehört die Ostereiersuche zum Höhepunkt an Ostern. Mit großer Begeisterung wühlt sich der Nachwuchs dann einmal quer durch den Garten, schaut unter Büsche, in die Gerätehütte und neben die Blumenkübel, um das einzusammeln, was der Osterhase vorher versteckt hat. Blöd nur, dass diese Zeit irgendwann einmal vorbei ist. Wer einmal dem Kindesalter entwachsen ist, für den werden nur noch in seltenen Fällen Eier oder Süßigkeiten verteilt.

Für alle, die das schade finden, gibt es auch später noch Gelegenheiten, die Natur zu durchstöbern – genau genommen sogar das ganze Jahr über, vor allem allerdings im Herbst. Die Rede ist vom Pilzsammeln. Wenn nicht gerade perfekte Bedingungen herrschen und an allen Ecken Parasole, Pfifferlinge, Hexenröhrlinge und Co. aus dem Boden sprießen, lassen sich die Pilze nämlich gar nicht so leicht finden. Erst recht nicht, wenn sie eher in brauner oder beiger Färbung daher kommen und nicht gut vom Waldboden zu unterscheiden sind.

Garten weicht Wald

Wer eigentlich nur so schnell wie möglich seinen Korb füllen und dann in Richtung Küche aufbrechen möchte, für den kann das ganz schön ärgerlich sein. Wer aber den Ostereiersuchen seiner Kindheit ein wenig hinterher trauert, der darf sich freuen und statt den Garten dann eben mit Begeisterung den Wald durchkämmen.

Und irgendwie hat es ja auch etwas Spannendes, wenn man im Gegensatz zum Supermarkteinkauf so gar nicht weiß, mit welchen Zutaten man am Ende am Herd steht. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Suchen! Aber bitte Vorsicht walten lassen – nicht nur aus Rücksicht auf die Natur, sondern auch bei der Wahl der Pilze. Werden die falschen gesammelt, können die es im Gegensatz zu Süßigkeiten oder Ostereiern nämlich ganz schön in sich haben.