Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 34 ist am Sonntagnachmittag ein junger Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei ein 66-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 33 von Konstanz in Richtung Radolfzell unterwegs gewesen. An der Anschlussstelle Radolfzell sei der Mann nach links auf die Bundesstraße 34 abgebogen und damit mit einem von Radolfzell in Richtung Güttingen fahrenden 32 Jahre alten Motorradfahrer zusammengestoßen.

Radolfzell Einbrecher stehlen Kaffeemaschine, Kleidung und ein Mobiltelefon Das könnte Sie auch interessieren

Der 32-Jährige sei daraufhin gestürzt und habe sich verletzt. Ein Rettungswagen habe ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad sei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstanden. Am Auto des 66-Jährigen sei an der Front ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Ein Abschleppunternehmen habe sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge gekümmert.