Ein noch unbekannter Täter ist am Mittwochmorgen in eine Wohnung in der Teggingerstraße eingestiegen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, sei der Einbrecher über ein offenstehendes Fenster hinein gelangt.

In der Wohnung habe er im Anschluss eine Kaffeemaschine, ein Mobiltelefon, Bekleidung und Bargeld im Gesamtwert von rund 1800 Euro gestohlen. Anschließend habe er die Wohnung wieder über das Fenster verlassen.

Personen, die am Mittwochmorgen Verdächtiges in der Teggingerstraße beobachtet haben oder sonst Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer (0 77 32) 9 50 66 0 in Verbindung zu setzen.