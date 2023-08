Bei Sommerhitze und strahlendem Sonnenschein den Tag im Büro verbringen, während alle anderen die Sommerferien genießen? Nicht gerade motivierend. Warum also nicht die Redaktion im Sommer mal nach draußen verlegen, um noch näher an den Menschen und Themen zu sein? Genau das tun wir! Die SÜDKURIER-Redaktion Radolfzell wird ihr Büro am Donnerstag, 24. August, ab 16 Uhr auf dem Abendmarkt aufschlagen. Und dabei freuen sich Redakteurin Laura Marinovic und Redaktionsleiterin Anna-Maria Schneider auf möglichst viel Besuch in ihrem Outdoor-Office.

Im Gespräch mit der Redaktion

Zwischen all den Ständen mit leckerem Essen und kühlen Getränken gibt es am Donnerstag auch die Möglichkeit, mit den beiden Redakteurinnen in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Und Gesprächsthemen gibt es viele: Die Gesundheitsversorgung in der Stadt, die Zukunft des Krankenhaus-Gebäudes, die Entwicklung der Innenstadt oder die Lage in den Kindertageseinrichtungen – in Radolfzell bewegt sich vieles. Und wir wollen wissen, was Sie gerne im SÜDKURIER lesen würden.

Radolfzell Genussvoll, gemütlich und gesellig – So war der erste Abendmarkt der Saison Das könnte Sie auch interessieren

Dass die Radolfzellerinnen und Radolfzeller sehr diskussionsfreudig sind und sich intensiv mit dem gesellschaftlichen und politischen Geschehen der Stadt auseinander setzen, zeigen die zahlreichen Leserbriefe, welche die Redaktion regelmäßig erreichen. Wer sich bisher nicht getraut hat, einen zu verfassen, kann direkt auf dem Abendmarkt mit Laura Marinovic oder Anna-Maria Schneider ins Gespräch kommen und seine Ansichten oder Themenideen weitergeben und diskutieren.

Essen, Getränke und viel Musik

Der Radolfzeller Abendmarkt ist dabei die perfekte Kulisse für einen entspannten Austausch. Musikalisch ist an diesem Abend auch etwas geboten: Die kleine Country-Band wird auf der Bühne für die Besucher spielen. Und für Hunger und Durst sorgen etliche Stände, die abwechslungsreiche Gerichte und kühle Cocktails anbieten. Und abwechslungsreiche Gespräche gibt es bei der Sommerredaktion des SÜDKURIER-Radolfzell. Wir freuen uns auf Sie!