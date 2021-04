von Nico Talenta

Gäste erkennen Geschäfte, die das System „Hereinspaziert!D“ nutzen, an einem grünen Aufkleber mit QR-Code an der Eingangstür oder an den Sitzplätzen in Restaurants. Über 100 Unternehmen aus der Gastronomie und dem Einzelhandel in Radolfzell wollen das System nach dem Lockdown nutzen.

In fünf Schritten können sich Gäste über das System „Hereinspaziert!D“ anmelden

Zunächst müssen Kunden den QR-Code mit dem Smartphone scannen. Danach werden sie automatisch auf eine Internetseite geleitet, auf der sie ihre personenbezogenen Daten eingeben müssen. Benötigt werden: Vorname, Nachname, Anschrift, Telefonnummer oder Emailadresse. Anschließend besteht die Möglichkeit, auch die Kontaktdaten der Begleitpersonen einzutragen. So muss nicht jeder Gast mit einem Smartphone den QR-Code scannen. Sollte es zum Infektionsfall kommen, informiert das System Hereinspaziert!D betroffene Kontaktpersonen, je nach zuvor angegebenen Daten, automatisch per Email oder SMS. Das Einverständnis, dass die Kontaktdaten zur Rückverfolgung einer Infektionskette mit dem Coronavirus gespeichert werden dürfen, geben Gäste per Klick auf ein dafür vorgesehenes Feld. Auch die Datenschutzerklärung muss so akzeptiert werden. Zudem besteht die Option, die Kontaktdaten zu speichern, um beim nächsten Besuch nicht erneut alles eingeben zu müssen. Setzen Nutzer diesen Haken nicht, werden ihre Daten nach vier Wochen automatisch gelöscht. Abschließend reicht ein Klick auf das Feld „Abschicken“. Verlassen die Gäste das Restaurant oder Geschäft wieder, scannen sie den QR-Code erneut, um sich abzumelden. Wer das vergisst, wird nach einer Stunde automatisch abgemeldet. Um sich bereits vor dem ersten Besuch in einem Restaurant oder Einkaufsladen mit dem System auseinanderzusetzen, hat die Stadtverwaltung einen allgemeinen QR-Code für Radolfzell erstellt. Der Code ist auf der Internetseite des Tourismus- und Stadtmarketings zu finden.

„Hereinspaziert!D“ hinterfragt

Wie kam es zum neuen System? Die Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH hat sich für das System über einen Internetbrowser entschieden, weil es für Beteiligte einfach anzuwenden ist. „Der Nutzer muss keine zusätzliche App herunterladen, die auf älteren Mobilgeräten eventuell nicht funktioniert“, teilt Sabine Hellner vom Tourismus- und Stadtmarketing mit. Lediglich eine Kamera braucht das Smartphone, um den QR-Code zu scannen. Der Gastronom oder Händler bringt die Aufkleber an die Tische und die Eingangstüre an, um das System zu nutzen.

Das Gesundheitsamt erhalte Zugang zu den gesammelten Daten und könne dann mit der Überwachung beginnen. Damit werde die Möglichkeit, Kontaktketten schnell zu verfolgen, verbessert. Es stehe Gastronomen und Händlern dabei frei, sich für das digitale System zu entscheiden, das ihnen am meisten zusagt. In einem Betrieb können auch mehrere Systeme eingesetzt werden. Warum hat sich die Stadt Radolfzell nicht für die Luca-App entschieden? Das Tourismus- und Stadtmarketing habe sehr früh ein geeignetes System zur Kontaktnachverfolgung gesucht, um die lokalen Gastronomen, Händler, Dienstleister und weitere Arbeitgeber zu unterstützen. „Diese Entscheidung wurde bereits Ende Januar gefällt, als noch Hoffnung auf frühere Öffnungen bestand“, erläutert Sabine Hellner. Zu diesem Zeitpunkt sei die Luca-App noch nicht offiziell freigegeben gewesen, da zu diesem Zeitpunkt noch datenschutzrechtliche Bedenken bestanden hätten und eine bundes- oder landesweite Anwendung nicht abzusehen gewesen sei. Müssen die Gäste bei jedem Besuch ihre Daten umständlich eintippen? Das System kann die Eingaben abspeichern, sodass der Nutzer sie nur einmalig eingeben muss. Der Missbrauch von personenbezogenen Daten ist laut Anbieter dabei ausgeschlossen. Bei der Kontaktnachverfolgung werden Daten genutzt, die der Kunde zur Verfügung stellt. Die falsche Eingabe von Daten erschwert die Nachverfolgung deutlich. Das gelte auch für andere Formen der Kontaktnachverfolgung. Auch die Überprüfung der Rufnummern biete keine völlige Sicherheit. Die Stadtverwaltung setzt deshalb auf die Vernunft der Radolfzeller und der Gäste. Wie werden die Nutzerdaten gesichert? Das Unternehmen Solihde, Betreiber von „Hereinspaziert!D“, stelle sicher, dass personenbezogene Daten rechtmäßig verarbeitet werden, so die Stadt. Solihde habe die Datenschutzkonformität des Systems durch eine Rechtsanwaltskanzlei prüfen lassen. Eine Datenschutzerklärung sei auf der Internetseite des Betreibers veröffentlicht. Es müsse lediglich ein Haken gesetzt werden, um die Teilnahmebedingungen zu akzeptieren. Sofern ein Gast seine Daten abspeichert, müsse bei zukünftigen Besuchen des gleichen Restaurants oder Einkaufsladens kein Haken mehr gesetzt werden. Wie informiert das System Betroffene bei einem Corona-Fall? Im Infektionsfall könne „Hereinspaziert!D“ je nach gemachten Angaben an jede Kontaktperson eine Email oder SMS schicken.

Eine detaillierte Liste mit den teilnehmenden Geschäften findet sich auf der Internetseite des Tourismus- und Stadtmarketings unter www.radolfzell-tourismus.de.